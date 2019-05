Prachatice – Přemístit Infocentrum Prachatice do prostor domu s číslem popisným 184, kde sídlí obřadní síň, Galerie O. H. Hajeka a je v něm bytová jednotka, navrhoval zastupitel Jakub Nepustil (Živé Prachatice).

Prachatice. Ilustrační foto | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

Se svým návrhem ale neuspěl. Podle jeho slov je to škoda, protože právě Galerie O. H. Hajeka je dostupná pouze po domluvě. „Tím, že by v budově sídlilo Infocentrum, bychom vyřešili tedy mimo jiné problém s dostupností galerie. Zájemce by do ní pouštěli přímo zaměstnanci íčka,“ vysvětlil ke svému návrhu.