Největší investiční akcí v novodobé historii města je rekonstrukce ulice 1. máje. Stavbu Vimperští plánovali a připravovali v průběhu třech volebních období. Ulice 1. máje společně s Pivovarskou jsou páteřními komunikacemi města, po které se pohybují chodci a také je významně zatížena automobilovou dopravou. Je jednou hlavní dopravní tepnou pro příjezd do centra, k nemocnici a k zámku. Proto už v roce 2016 Vimperští zadali zpracování studie veřejného prostoru ulice tak, aby respektoval bezpečnost chodců a zejména dětí a zároveň zpomalil dopravu. Samostatný projekt řešil kanalizaci a vodovodní řad včetně položení nových rozvodů plynu a elektriky. Zjara roku 2018 vypsalo město výběrové řízení na zhotovitele stavby, kterým se stala firma Strabag, a.s. Celková cena rekonstrukce od okružní křižovatky na Fišerce až po hotel Zlatá hvězda je 71 milionů korun.

V roce 2020 byla zrekonstruována část od Fišerky po ulici Nad Stadionem a letos na jaře budou práce pokračovat. "Pro obyvatele a návštěvníky to přináší mnohá omezení, ale vzhledem k tomu, že rozsah prací je obrovský, musí být rekonstrukce prováděna za úplného uzavření ulice," vysvětlil Zdeněk Kuncl. Loni do stavby město investovalo 34,6 milionu korun, 5 milionů korun byly dotační peníze. Také pro letošek by Vimperští chtěli dotační peníze, zastupitelé odsouhlasili podání žádosti o dotaci na povrchy komunikace a parkovací stání.

Rekonstrukce ulice Čelakovského

Od dubna do října 2020 se opravovalo v ulici Čelakovského. Změn tak doznala páteřní komunikace v délce 273 metrů, 150 metrů chodníků a opravena je také část kanalizace a vodovodu. Opravou ulice vzniklo 24 legálních parkovacích stání pro obyvatele z přilehlých bytových domů. Nechybí tam nový chodník, vzniklo místo pro přecházení, nové je veřejné osvětlení a přístřešek pro umístění nádob na odpad. Ještě na podzim Vimperští stihli vysadit stromy a nainstalovali tam lavičky. Mimo plán pak ještě nechali opravit část teplovodu, který jak se ukázalo, nebyl v dobrém stavu. "Šlo o logické rozhodnutí, protože by nebylo dobré v krátké době zasahovat do nových povrchů z důvodu havárie teplovodu," vysvětlil místostarosta. Na opravu Čelakovského ulice měli Vimperští v rozpočtu připravených deset milionů korun. Stavbu provedla realizovala stavební společnost Dřevotvar – řemesla a stavby s.r.o.

Parkoviště v ulici Podzámčí

Vedení města Vimperk se už loni začalo připravovat na letošní květnové otevření Vimperského zámku po rozsáhlé rekonstrukci. Nejen pro jeho návštěvníky, ale i pro návštěvníky letního kina nebo arboreta loni v květnu upravili ulici Podzámčí. Nově tam vzniklo dvacet devět kolmých parkovacích stání a jednoho podélného parkovacího stání pro osobní auta. Součástí jsou i dvě parkovací místa pro osoby zdravotně postižené. Součástí opravy ulice byla i stavba chodníků. Jeden v blízkosti vstupu do areálu letního kina, který propojí parkovací místo pro osoby ZTP se vstupem, a druhý, který spojuje stávající pěší trasy z centra města zámeckou alejí se zadním vstupem do letního kina i arboreta. Součástí stavby je také nové oplocení, veřejné osvětlení a schodiště, které navazuje na branku u zadního vstupu. Ani tady město nezapomnělo na zeleň, nově vysadilo osm stromů. Oprava vyšla na 3,26 milionu korun a o práce se postarala společnost VKB stavby s.r.o.

Revitalizace areálu hřbitova – oprava hřbitovních zdí I. etapa

Na hřbitově Vimperští navázali na v minulosti opravenou část hřbitovních zdí. Loni došlo k opravě jižní části, která přiléhá k ulici Boženy Němcové. Stavební „ruch“ na městském hřbitově začal koncem dubna. Oprava oplocení probíhala v místě stávajícího, které bylo ve stavebně špatném technickém stavu. Oplocení - podezdívka a nosné sloupky imitují původní provedení, výplně jsou přizpůsobeny již výplním nově instalovaným. První etapa vyšla městský rozpočet na 2,7 milionu korun.

Revitalizace areálu urnového háje – I. etapa, část A

V říjnu 2020 došlo na dokončení části A první etapy revitalizace areálu urnového háje. Stavební práce souvisely s provedením rekonstrukce zpevněných ploch a nových rozvodů veřejného osvětlení. Zpevněné komunikace, jež byly zahrnuty do této části oprav, mají nový povrch z kamenných žulových odseků s orámováním z kamenných žulových kostek. Architektonické řešení respektuje funkční požadavky, okolní terén a již realizované plochy v sousedním areálu hřbitova. Rozsah nových zpevněných ploch zhruba odpovídá plochám původním, pouze v jižní části před kostelem je zpevněná plocha rozšířena a upravena s ohledem na současné požadavky. "Zakázku realizovala stavební společnost VKB stavby, s.r.o. a smluvní cena za provedení první části této etapy vyšla městský rozpočet na 2,5 milionu korun," doplnil vimperský místostarosta. Revitalizovány tak jsou plochy jižně od kostela a kaple směrem k hlavnímu jižnímu vstupu i k místu s kontejnery na odpad, včetně kruhové plochy kolem sloupku pro odběr vody.

Slunečná ulice

Začátkem loňského léta se Vimperským podařilo dokončit novou komunikace, která bude sloužit především obyvatelům Slunečné ulice. "Po téměř patnácti letech se podařilo zrealizovat záměr, který závisel na získání pozemků a infrastruktury do vlastnictví města. Tím zároveň také došlo ke zpřístupnění dvou stavebních pozemků, které byly v minulosti prodány městem Vimperk," popsala vimperská starostka Jaroslava Martanová. Ve Slunečné ulici je tak asfaltka a podařilo se o šedesát metrů prodloužit kanalizaci a o bezmála čtyřicet metrů prodloužit vodovodní řad včetně přípojek a postavit nový chodník i s veřejným osvětlením. Dodavatelem byla Stavební firma HUKO, s. r. o., a zakázka město Vimperk vyšla na 3,5 milionu korun.

Výstavba nových bytů - „Lesárna“

V roce 2011 zakoupilo město od Jihočeského kraje bývalý areál lesnické školy ve Vimperku do svého vlastnictví. V 60. letech 20. století byl postaven objekt internátu, který je opuštěn od doby zrušení lesnické školy. Internát je třípodlažní s podsklepeným přízemím. Celkem přestavbou objektu získá město 31 nových bytů o velikosti 1+KK, 2+KK, 3+KK. Vzhledem k tomu, že objekt je patrový, bude v objektu vybudován výtah. Součástí stavby bude také úprava přízemí/suterénu sklepních prostor pro nové nájemce bytů. Stavba byla zahájena na začátku listopadu a s jejím dokončením se počítá v průběhu druhé poloviny roku 2021. Zhotovitelem stavby je stavební společnost GSI Invest s.r.o. s cenou díla 16,5 mil Kč.

Základní škola TGM – odvodnění a odvlhčení budovy

Potřeba realizace této stavby byla z důvodu neuspokojivého stavu suterénních prostor školy a zastaralého systému odkanalizování objektu. Bylo provedeno odvodnění objektu základní školy v ulici 1. máje, včetně vybudování nové kanalizační přípojky. Odvodnění zahrnovalo provedení nových anglických dvorků (sklepních světlíků) v místě stávajících, sanace obvodového a vnitřního nosného zdiva a úpravu terénních venkovních povrchů. Objekt školy je napojen do nové areálové venkovní kanalizace a kanalizační přípojky, jejichž vybudování v podobě rekonstrukce stávající vnitroareálové kanalizace a kanalizační přípojky bylo rovněž předmětem veřejné zakázky. Tuto náročnou a potřebnou stavební akci realizovala společnost Strabag, a.s.

"V průběhu stavby došlo po společné domluvě nad rámec této zakázky k opravě elektroinstalace ve sklepech, výměně oken v části suterénu, výměně oken v prostorách sklepů, opravě elelektroinstalace v dílnách a dalším stavebním pracím, kdy bylo vhodné toto využít v souběhu s výše popsanou zakázkou," upřesnil Zdeněk Kuncl s tím, že celková cena včetně dodatečných prací je vyčíslena na 14,5 milionu korun.

ZŠ TGM Vimperk – Úprava střešního pláště nad jídelnou a kuchyní

V červenci 2018 při rekonstrukci kuchyně a dále pak v únoru 2020 bylo provedeno vlastní zaměření střechy a kontrola viditelných prvků. Průzkum ukázal, že do střechy občasně zatéká a projevuje se to vlhkostní mapou na podhledu v jídelně. Plech byl původní tj. 44 let starý s občasnou obnovou nátěru a opravou poškozených míst. Plocha střešní krytiny představuje celkem cca 244 m2. Stavební práce realizovala společnost PRIMA, a.s. a vimperský rozpočet to stálo devět set tisíc korun.

Venkovní učebna ZŠ Smetanova

Na zahradě školy je nově přístřešek pro venkovní posezení, který slouží jako venkovní učebna ZŠ. Jde o dřevěnou konstrukci se sedlovou střechou. Střešní krytinou je asfaltový šindel. Součástí stavby přístřešku je i základová konstrukce, přístupový chodníček. Součástí akce byla také dodávka vybavení a vysázení zeleně pro účely výuky. Zhotoviteli byli pan Josef Kukačka, Ing. Miloslava Novotná a DŘEVOSTYL PLUS, s.r.o., Záhoří. Nová venkovní učebna vyšla a půl milionu korun, 439 tisíc korun zaplatily peníze z dotace.

Rekonstrukce vytápění v ZŠ Smetanova

Původní zdroj tepla ZŠ Vimperk byl umístěn v bývalé uhelně, která navazuje ve východní části na objekt Domu dětí a mládeže. Délka stávajících rozvodů tepla a teplé užitkové vody do jednotlivých objektů školy se pohybovala okolo 190 m. Jednalo se o původní rozvody, jejichž tepelná ztráta finančně zatěžovala rozpočet školy a tím i města Vimperk jako zřizovatele. Rekonstrukcí vytápění došlo k rozdělení stávajícího zdroje tepla na dva samostatné zdroje s tím, že druhý nový zdroj je umístěn v objektu dílen v sousedství přístupu ze školy do tělocvičny a bude zajišťovat teplo a teplou vodu v objektech dílen, pavilonu pro první stupeň a tělocvičny. Tím dojde ke snížení ztrát v rozvodech a následným finančním úsporám. Zdrojem úspor je snížení délky rozvodů, kterými obíhá teplá voda, a jejich kvalitní zateplení. Stavební práce realizovala firma REKON INSTA spol. s r. o., jeden a půl milionu korun.

Oprava fasády městského kulturního střediska

Objekt MěKS v Johnově ulici ve Vimperku prošel rozsáhlou rekonstrukcí v letech 1997-1998. V uplynulých cca 20 let provozu došlo v případě MěKS pouze k jedné zásadnější opravě budovy, a to v roce 2014 k výměně nevhodné střešní krytiny. V roce 2016 byla na základě zpracovaného posouzení aktuálního stavu objektu zpracována projektová dokumentace řešící provedení sanace soklu, opravy fasády, úpravy venkovních schodišť a nový nátěr vyšších partií fasády. Stavební práce realizovala společnost pana Pavla Tisoně za 1,07 milionu korun. Vzhledem k událostem souvisejících s epidemiologickou situací, byla s vedením střediska odsouhlasena nová výmalba některých částí vnitřních prostor sálu a přísálí, zakoupení pohodlných židlí a stolů, úpravě jevištního prostoru, instalace předokenních rolet v přísálí – zatemnění sálu, doplnění komponentů k mobilnímu pódiu pro využití na sále a také k osazení nových vývěsek u vstupů do budovy. Celkem se šlo o 598 tisíc kokrun, která byla čerpána z rozpočtu MěKS, a to z fondu investic ve výši 406 tisíc a rezervního fondu ve výši 192 tisíc korun.

Kanalizace U Sloupů

Na podzim bylo zahájeno dílo, jehož předmětem je výstavba vodovodního a kanalizačního řadu z areálu U Sloupů do Pivovarské ulice a Brantlův Dvůr. Dojde tak k napojení tohoto areálu na městskou vodohospodářskou infrastrukturu. Zároveň s pokládkou kanalizačního řadu proběhne i pokládka vodovodního řadu pro posílení zásobování města pitnou vodou. Vodovod bude napojen do vodojemu na Brantlově Dvoře, což umožní případné vytvoření rezervy v době menšího odběru vody a v opačném případě i zásobování lokality U Sloupů z tohoto vodojemu. Zhotovitelem stavby je společnost dodavatelů pod názvem „VKB + Kvint – Vimperk, areál u Sloupů, kanalizace a vodovod“ Celková cena díla činí 23,2 milionů korun s tím, že stavba bude pokračovat i v roce 2021.

Výtahy v městských domech

V roce 2020 bylo vyměněno dalších 13 výtahů v domech, které jsou ve vlastnictví města v hodnotě 11,92 mil Kč. Jednalo se o ulici Mírová čp. 426-429, 430-435,458 a ulici SNP 461 a 462. V tuto chvíli je vyměněno 28 výtahů z celkového počtu 32 výtahů v celkové částce 25,9 mil Kč. V roce 2021 bude vyměněna zbývající část výtahů v ulici Luční čp. 500, kde v prosinci proběhlo opláštění výtahu a poté v ulici K Rokli čp. 494 – 496.

Oprava kaple – Skláře (II. etapa)

Obnova začala svou I. etapou již v roce 2019, kdy byly provedeny úpravy interiéru kaple a opatření ke snížení vlhkosti zdiva i k zajištění jeho statické stability. V roce 2020 pak v rámci II. etapy stavby došlo k výměně střešní krytiny a oplechování střechy a k obnově fasády. Obě etapy obnovy kaple na Sklářích byly podpořeny dotacemi z dotačního programu Jihočeského kraje Kulturní dědictví – Drobná sakrální architektura, přičemž v roce letošním přispěl Jihočeský kraj městu Vimperk částkou 35 tisíc Kč na obnovu zastřešení kaple. Kompletní obnova kaple na Sklářích vyšla město na celkových 1,1 milionu korun a realizačně ji v případě obou stavebních etap zajišťovala stavební firma TVInvest, s.r.o.

Rekonstrukce komunikace v Pravětíně

Jedním ze stavebních záměrů byla také rekonstrukce části komunikace v Pravětíně. Tato stavební akce byla v průběhu října realizována. Konkrétně se jednalo o lokalitu u Domu klidného stáří a části silnice směrem na Veselku. V rámci stavby byla část komunikace vyfrézována, došlo k odstranění nánosu na krajnicích, bylo položeno téměř 900 m2 nového asfaltu a proběhlo zpevnění krajnic komunikace. Stavební zakázku realizovala společnost STRABAG, a.s., která předložila nejlepší nabídku. Cena prací byla vyčíslena na 603 tisíc korun.

Křesanov – přepojení vrtu K-2 a doplnění technologie

Předmětem zakázky bylo vybudování studny ze stávajícího vrtu a její napojení na vodojem. Dále byly provedeny strojní a stavební úpravy uvnitř stávajícího vodojemu. Délka realizovaného napojení zdroje vody představuje 24 m. Zakázku realizovala společnost Vodaservis s.r.o. a cena díla je 1,2 mil Kč. Tato stavební akce byla podpořena dotací od Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 789 tisíc korun.

Oprava městského opevnění

I v roce 2020 pokračovala oprava městských hradeb. Jedná se o část městského opevnění, které se táhne nad řadou domů v Pivovarské ulici. Letos se podařilo opravit dalších cca 20 m hradeb. Oprava vyšla na 175 tisíc Kč a zakázku realizovala stavební firma TVInvest, s.r.o.

Dalších osm milionů korun pak Vimperští dali do pravidelné opravy silnic po zimě, opravy parkoviště v ulici K Rokli, přístřešku na zastávce mezi ulicemi Luční a K Rokli, oprav chodníku na sídlišti Míru, nového osvětlení od polikliniky k přechodu u Tesca, vybavení a úprav budovy MěÚ Vimperk čp. 199 (TKB), rozšíření zázemí pro odbor dopravy, oprav části oplocení na ZŠ Smetanova Vimperk, oplocení v areálu letních sportů, oprav cesty z Výškovic do Králova, instalaci fólií do oken v tělocvičně ZŠ Smetanova Vimperk, odstranění rampy a úpravy povrchu v areálu letních sportů u bývalého házenkářského hřiště, posílení příkonu elektřiny v areálu letního kina, opravy hlavních vrat a výměna dveří na zahradu v mateřské škole v ulici 1. máje, výměny vstupních dveří v kapli 14. Sv. pomocníků nebo do oprav fasád a omítek interiéru v kapli na Staré Lipce, v Hrabicích a Modlenicích.

Ani letos ale Vimperští nezůstanou pozadu. Plán investic mají připravený a počítají s tím, že i v letošním roce jim část investic pomohou zaplatit dotační peníze.