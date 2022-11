I tak kompletní rekonstrukce památky vyjde městských rozpočet na třináct milionů korun. Stavební firma se do oprav pustila na konci října a hotovo by měla mít během příštího roku. Kromě interiérů včetně všech rozvodů, výměny oken, nové střechy a stavebních úprav průjezdu do dvora objektu se změní také vzhled jeho čelní fasády z náměstí. „Přibude samostatný vchod na poštu,“ upřesnila Ludmila Pánková. Jeden samostatný vchod do nebytových prostorů v přízemí domu kdysi býval a Husinečtí tak objektu vrátí původní podobu.

Česká pošta po dobu oprav sídlí v náhradních prostorách městského úřadu. Nájemníkům město poskytlo náhradní bydlení s tím, že se po opravě mohou zase vrátit. V domě byly a zase budou dva byty o velikosti dva plus jedna. Z bytů až dosud označovaných jako jedna plus jedna budou nově garsonky.