Jde o prostor bývalého tržiště na příjezdu od Husinecké přehrady. „Dnes už nikdo neví, že to býval lesopark. Ale dříve to býval nádherný park s kvetoucími růžemi. V posledních letech jsou tam jen přerostlé smrky a park vůbec neplní svůj účel,“ vzpomněla husinecká starostka.

Vedení města oslovilo arboristu, aby zpracoval posudek na zdraví stromů v parku. „Máme strach, aby stromy při velkém větru neohrozily okolní domy,“ zdůvodnila Ludmila Pánková. Součástí úprav Horního parku by měl být chodník. Husinecká starostka vysvětlila, že od zastávky autobusu se lidé jen těžko dostanou do Dolního parku k Černému mostu. „Tam musí lidé chodit po silnici, kudy jezdí nespočet aut. Chodí tam i maminky s kočárky a podle nás je to velmi nebezpečné místo,“ popsala. Husinečtí mají v tuhle chvíli vybraného projektanta. „Pokud se ukáže, že nebudou technické překážky, chtěli bychom příští rok začít,“ řekla Ludmila Pánková s tím, že město by chtělo získat dotační peníze. Cenu renovace parku ale zatím odhadnout neumí. Odstranit nebezpečná místo v Husinci není nic jednoduchého. Mnohdy v tom brání majetkové vypořádání. „U Horního parku je vše náš majetek, tak to půjde rychleji,“ uzavřela starostka Husince.