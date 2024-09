Řeka Blanice škodila Husinci pravidelnými záplavami vždy na jaře a na podzim. Při povodních obvykle byla zatopena celá dolní část Husince, ale také další místa kolem řeky. Výstavba přehrady byla zvažována již v roce 1910. Až ve 20. letech a začátkem 30. let minulého století byl vypracován projekt. Se stavbou se začalo před devadesáti lety, v červenci 1934. Stavební kámen (žula) se dovážel sem lanovkou z malého lomu na Kobylí hoře u Žernovic. V údolí řeky Blanice se pracovalo až do září 1938, kdy byla stavba přerušena mobilizací. Opět se začalo v dubnu 1939. Dokončení stavby Husinecké přehrady se datuje k 23. červnu 1939, to byla hráz předána do užívání. I během stavby bylo místo s vyhloubenou jámou jednou zatopeno. Náklady na výstavbu dosáhly 16 milionů korun.

Během roku 1939 byl na přehradě zástupce státního dozoru, který zároveň vykonával funkci hrázného. Prvním oficiálně jmenovaný hrázným byl od roku 1940 do roku 1959 Jaroslav Petr. Druhým byl v letech 1960 až 1974 František Kysela. Třetím hrázným v pořadí byl husinecký rodák Jan Bredl, který hrázného vykonával přes čtvrt století v letech 1975 až 2001. Po něm funkci hrázného převzal Bedřich Křivánek.

Traduje se, že vždy s nástupem nového hrázného dojde k povodni, kterou není Husinecká přehrada schopna udržet a voda začne téct přes bezpečnostní přeliv. Když v roce 1935 nastoupil hrázný Jaroslav Petr, měl povodeň v roce 1937, František Kysela měl povodeň v roce 1954, pan Bredl zase v roce 1972, Bedřich Křivánek nastoupil v roce 2001. Zažil tu největší povodeň v historii přehrady v roce 2002. Dosud ji žádná nepřekonala. V loňském roce doplnil početní stav na Husinecké přehradě nový hrázný, povodeň přišla v září 2024. Tradice se opět naplnila.

Husinecká přehrada není jen dokonalé vodní dílo našich předků. Je také útočištěm pro výcvik profesionálních hasičů - lezců. Čas od času je tam mohou řidiči vidět, jak visí na lanech a nacvičují třeba evakuaci lezce z lana.