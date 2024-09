/VIDEO, FOTOGALERIE/ Předpokládáný scénář se naplnil. Voda z Husinecké přehrady teče přelivem. Do Blanice tak odtéká zhruba 36 kubíků vody za vteřinu. Obce pod přehradou zatím nejsou v ohrožení. Řeka se drží v korytě jak v Husinci, tak i ve Strunkovicích nad Blanicí.

Voda přes přeliv v Husinecké přehradě začala téct podle informací vedoucího hrázného Bedřicha Křivánka ve 3.22 hodin ráno. Regulací se podařilo přetékání oddálit o více než tři hodiny. Kvóta přelivu na Husinecké přehradě je ve výšce 528,33 metrů nad mořem. Kolem desáté hodiny ráno byla hladina ve výšce 528,75 metrů. Povodí Vltavy uvádí ve stejný čas odtok 35,90 m3 za sekundu a přítok 32,95 kubíků vody. „Voda přetéká přes přeliv, ale přehrada je v pořádku a nehrozí ani její poškození,“ uvedl pro Deník vedoucí hrázný z Husinecké přehrady Bedřich Křivánek.

Hrázný z Husinecké přehrady upřesnil, že za dobu jeho působení na přehradě voda jde přes přeliv pošesté. Pracuje tam od roku 2001. Ta největší voda přišla v roce 2002, a to hned dvakrát. Podobný scénář se pak opakoval ještě v roce 2006, 2009 a 2013. Letos je to po dlouhých jedenácti letech. Hrubým odhadem v případě příznivého počasí a minimálních dešťových srážek voda poteče přes přeliv asi do středečního rána.

Přeliv láká povodňové turisty

Zatím není silnice přes korunu hráze uzavřena. Pravidelně ji ale kontrolují policejní hlídky. Povodňových turistů je tam více než dost. Odstavné plochy jsou označeny páskou. „Když už sem ti lidé jedou, alespoň by mohli zastavit tak, aby nebránili výjezdu pro auta povodí,“ zhodnotil hrázný. Zákaz vjezdu na hráz neplatí, a tak jediné, co mohou policejní hlídky dělat, je pokuta za špatné parkování.

Traduje se, že voda jde přes přeliv vždy, když nastoupí nový hrázný. Když v roce 1935 nastoupil hrázný Jaroslav Petr, měl povodeň v roce 1937, František Kysela měl povodeň v roce 1954, pan Bredl zase v roce 1972, Bedřich Křivánek nastoupil v roce 2001. Zažil tu největší v historii přehrady ale zažil vedoucí hrázný Bedřich Křivánek v roce 2002. Dosud ji žádná nepřekonala. V loňském roce doplnil početní stav na Husinecké přehradě nový hrázný. Tradice se opět naplnila.

Drží se v korytě

Husinečtí zatím zůstávají v klidu. Voda se drží v korytě. „Nemáme žádné vybřežení, nebylo nutné přistoupit k žádným opatřením, o kterých se mluvilo,“ ujistila starostka Husince Ludmila Pánková. Sice dodává, že trochu strach v Husinci mají. Ten největší měli z případné evakuace, ale ta nenastala a snad už nenastane. Pro Ludmilu Pánkovou jsou to první povodně v roli starostky. „Máme tady ale skvělý lidi, všichni spolupracují, zvládáme vše,“ ujistila.

S trochu zamračeným čelem kouká na oblohu a předpovědi místostarosta Strunkovic nad Blanicí Rudolf Toušek. Voda se tam vylila z koryta ve sportovním areálu. „Zatím ale nenapáchala nijak obrovské škody. Hrubý odhad oprav je podle mě do sto tisíc korun. Zatím. Nesmí pršet,“ říká strunkovický místostarosta. Bojí se toho, že by po vodě mohly připlout klády či jiné nánosy. Ty totiž podle něj dokáží napáchat ty největší škody. Při pohledu na předpověď počasí dodává: „Nejhorší bude noc na pondělí.“