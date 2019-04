Husinec – Na několik měsíců dlouhé dopravní komplikace se musejí připravit řidiči v Husinci. V květnu by tu měla začít uzavírka silnice od průmyslové zóny až ke hřbitovu.

Jihočeský kraj se pustí do kompletní rekonstrukce silnice, při té příležitosti se zapojí se svou investiční akcí i samotné město Husinec. Podle slov Jiřího Klásy, vedoucího odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje, by měly práce skončit v říjnu. „Zatím ale nejsou přesné termíny uzavírky, o tu bude žádat firma, která vyhrála výběrové řízení,“ vysvětlil. Náklady na rekonstrukci by se měly pohybovat okolo čtyřiceti milionů korun. Silnice totiž bude zrekonstruována kompletně, a to včetně konstrukcí.