Podle slov Michaely Veselé, která humanitární sbírku na Prachaticku organizovala, byla cesta dlouhá ale radostná. Už jen proto, že se pomoc dostala tam, kde jí je teď nejvíc potřeba. Na samotný hraniční přechod, který v tuto chvíli funguje jako překladiště materiálu všeho druhu, se ona nedostala. Její dva kolegové tak na ukrajinskou stranu museli přejet sami a náklad ze dvou dodávek přeložit do těch ukrajinských.

Bylo tam takových skupin několik, Ukrajinci si pomoc převzali a prostřednictvím zástupců ukrajinské církve vše distribuují dál potřebným. "Navíc se nám podařilo dovést k hranici dva lidi z Ukrajiny, kteří tam potřebovali na pohřeb příbuzného. Žijí v Česku mnoho let. To, že odjezd z Česka prodlužoval asi tak mělo být. Ti lidé by se tam jinak vůbec nedostali," přidala ještě příběh z cesty humanitární pomoci z Prachatic na maďarské hranice Michaela Veselá.

Z prázdné dílny v Dubu je útulný byt pro rodiny z Ukrajiny

Sbírka dalších potřebných věcí bude pokračovat. Jen v současné chvíli je na pár dní vystaven stop stav. Zástupci YMCA jsou stále v kontaktu se zástupci ukrajinské církve v Česku. Dávají dohromady soupis věcí, které pomohou na konkrétních místech. YMCA bude o tom, kdy, jak a jaká pomoc bude třeba během několika málo dní opět informovat prostřednictvím Prachatického deníku. "Všem dárcům, kteří do první části naší pomoci přispěli, moc děkujeme a máme vyřídit také díky přímo od ukrajinské strany," uzavřela Michaela Veselá, podle které velký dík patří také dárcům financí, s pomocí nichž vůbec dodávky s pomocí z Prachaticka mohly vyrazit. Zástupci YMCA peníze použili na benzín či dálniční poplatky.