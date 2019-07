Dva dny ne zrovna letního počasí naštěstí stačilo k tomu, aby se prachatická stavební firma postarala o opravu popraskaných dlaždic v bazénu veřejného koupaliště Hulák.

Hulák Prachatice: - Po třech týdnech provozu v roce 2019 lidé upozornili na popraskané dlaždice, o které si způsobili zranění. - Proto 3. července vedení Prachatic rozhodlo, že Hulák na dva dny zavře a opraví. - Hulák je otevřený od srpna 2007 a je nutné provést zásadní opravy.

Pár dní ale musejí lidé podle slov Radovany Kutlákové, ředitelky Sportovního zařízení Prachatice, které koupaliště spravuje, počítat s tím, že bude studenější voda. Vodu v bazénech Sportovní zařízení dál přihřívá na 24 stupňů Celsia. „Museli jsme ale zhruba čtyřicet centimetrů vody odpustit, aby řemeslníci mohli opravy na problematických místech provést,“ vysvětlila s tím, že zatím neví, kolik peněz Sportovní zařízení za opravy zaplatí. Technici prošli bazény kompletně a koupání v letošní sezoně není ohroženo a bude bezpečné.

Lichá je obava, že by voda v bazénech nesplňovala patřičné hygienické normy. „Vodu kontrolujeme pravidelně a vše je v pořádku. Hygienici provádějí i namátkové kontroly. Nemůžeme dovolit mít nekvalitní vodu,“ ujistila Radovana Kutláková.

Ředitelka ale tvrdí, že Hulák potřebuje do příštích let zásadní investici. Možné varianty by chtěla hned po skončení sezony předložit vedení města.