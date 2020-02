Areál lesních her na prachatických Lázních sv. Markéty je mezi sedmnácti dřevěnými hřišti v soutěži o Dřevěnou stavbu roku 2020 v kategorii Dřevěná hřiště velká. Pomoci k vítězství mohou sami Prachatičáci, a to hlasováním na www.drevenastavbaroku.cz.

V první části areálu mohou děti ve věku od zhruba tří let zkoumat život některých druhů zvířat. První část areálu vyšla na 1,9 milionu korun a dotace byla polovina.

Přesně o rok později přibyla další část pro děti od dvanácti let, které začaly využívat prvky z akátového dřeva jako je horolezecká stěna či hrazda. Náklady na její vybudování byly 2,2 milionu korun, ale 1,9 milionu byly peníze z dotace.

V letošním roce by se měl areál rozšířit. Tentokrát by měly být prvky v lesích Lázní sv. Markéty zaměřeny na dospělé a seniory. „Třetí plánovaná etapa by měla sloužit k odpočinku, chybět ale nebudou ani prvky na rozvoj motoriky,“ přiblížil Jan Klimeš. Stát by neměla více než dva miliony a stejně jako v předchozích letech město Prachatice chce stavět za pomoci dotačních peněz.

Stavba roku 2020 - Areál lesních her:

- Hlasování začalo v pondělí 24. února a končí 11. března.

- Hlasuje odborná porota, ale zapojit se může i veřejnost. Hlasující zároveň soutěží o dovolenou ve srubu.

- Areál lesních her má č. 5 a je zařazen v kategorii Dřevěná hřiště velká 2020.