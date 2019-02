Vimperk – Ochránit několikamilionovou investici, nebo umožnit veřejnosti využívání sportovního hřiště bez omezení v podobě rezervování přístupu a poplatku za využití?

Ilustrační foto - Hřiště ve Vimperku. | Foto: Miroslav Fuchs

Tuto otázku řešili vimperští radní poté, co město vynaložilo v loňském roce více než sto tisíc korun do oprav multifunkčního sportovního hřiště s umělým povrchem na sídlišti v Mírové ulici.



Původní názor upřednostňující pevný a zpoplatněný režim ale radním nevydržel dlouho a ještě na začátku sezony jej změnili. Hřiště bude volně přístupné a veřejnost nic platit nebude. Aby přece jen nezůstalo hřiště zcela bez dohledu, chce vedení města po své společnosti STARZ zajistit dohled správce alespoň v nejkritičtější hodiny. Podle starosty Bohumila Petráška je tak jasné, že zastupitelé budou muset projednat rozpočtové opatření. „Pokud se na tom dohodneme, budeme muset v zastupitelstvu řešit rozpočtové opatření, jelikož STARZ na správce nemá ve svém rozpočtu vyčleněné peníze," doplnil Bohumil Petrášek. Za krizové označil starosta dobu mezi čtvrtou hodinou odpolední až osmou hodinou večerní v pracovní dny.



Jednatel městské společnosti STARZ Václav Vokatý rozhodně odmítá, že by byl pro, aby hřiště nesloužilo veřejnosti, nebo aby o ně přísnějšími podmínkami ztratila zájem. Nicméně nad aktuálním rozhodnutím rady rozhodně radostí nejásá. „Bylo mi oznámeno, že na základě rozhodnutí rady města bude čtyři hodiny denně od 16 do 20 hodin na místě přítomný nějaký dozor, takže nebylo o čem diskutovat," podotkl Václav Vokatý.



Ke změně rozhodnutí přiměly radní podle vyjádření starosty Petráška připomínky občanů, kteří v okolí hřiště bydlí a záměr zpoplatnění a přísnějšího provozního řádu kritizovali. „Myslím si, že kritika byla oprávněná, na druhou stranu i zpřísnění režimu mělo své oprávnění. Ne všichni návštěvníci využívali hřiště tak, jak by měli. Domnívali jsme se, že než mít na místě správce, bylo by vhodnější, aby za hřiště odpovídali ti, kteří jej chtějí využívat. Ale abychom vyšli vstříc i těm, kteří by chtěli využít hřiště okamžitě, rozhodli jsme zrušit podmínku objednání," dodal starosta.



Zamezit poškozování hřiště podle něho příliš nepomáhá ani jedna z kamer a ani případný výjezd strážníků městské policie. „Ve chvíli, kdy se přiblíží hlídka strážníků, ti, kteří dělají na hřišti nepořádek, utečou. Navíc bývá problém i s identifikací konkrétní osoby ze záběrů kamerového systému, když si vezme mikinu s kapucí," konstatoval starosta. Problémy nebyly jen s poškozováním oplocení hřiště nebo sítí na fotbalových brankách, ale i s tím, že si návštěvníci hřiště řádně neočistili obuv před vstupem na hřiště. To je totiž opatřeno tartanovým povrchem, který je náchylný na mechanické poškození. O odhozených žvýkačkách, zbytcích jídla či plechovkách a plastových lahvích ani nemluvě, a to i přesto, že na venkovní straně oplocení je umístěn odpadkový koš a další jsou v blízkosti hřiště.

Přestože město vložilo do oprav poškozeného hřiště více než sto tisíc jen za necelý rok užívání, vrací se na nátlak veřejnosti k volnému režimu. Podle místostarostky Jaroslavy Martanové totiž zpoplatnění znamenalo prakticky nulový zájem o využívání hřiště. „V tu chvíli si nikdo hřiště neobjednal. Ukázalo se, že chtít byť jen stokorunu, je nereálné a smyslem hřiště je, aby bylo využíváno, i když chceme, aby nebylo ničeno. Výdaje na opravy byly sto deset tisíc korun, což je poměrně velká částka," připustila místostarostka Martanová.



Zástupce společnosti STARZ v souvislosti s novým režimem hřiště upozornil na jasné úskalí, jímž je právě obsazení dozoru a jeho financování. „Jedná se o zajištění dozoru každý den v měsíci, a to není možné řešit jen jedním člověkem, takže budu muset najít dva a obávám se, že bude hodně složité je vůbec najít. Není to vůbec jednoduché, dozor tam bude muset celé čtyři hodiny postávat u plotu, není tam žádné zázemí," dodal šéf společnosti STARZ a zdůraznil, že navíc nemá v rozpočtu na zajištění této služby peníze. „Bude muset zastupitelstvo rozhodnout o rozpočtové změně," potvrdil Václav Vokatý slova starosty Petráška.



Další náklady, se kterými STARZ ve svém rozpočtu v případě provozu sportovního hřiště nepočítal, je mobilní WC. To je k dispozici návštěvníkům hřiště jen několik metrů od něj. „Pronájem mobilního záchodu nás stojí zhruba tři tisíce korun měsíčně, a to jsou peníze, které jdou rovněž za námi," doplnil Václav Vokatý.

Lenka Doubková, která v blízkosti hřiště bydlí, rozhodnutí radních vítá. „Žádné problémy jsem neviděla, a to bydlím přímo proti hřišti. Je ale pravda, že se děti věší na sítě a že poškozují povrch, některé se baví tím, že se snaží dát míčem co největší rány do oplocení," dala Lenka Doubková zapravdu připomínkám správce hřiště na chování některých uživatelů. Na druhou stranu říká, že do doby, než se zavedlo zpoplatnění, bylo hřiště hodně využívané. „Samozřejmě, že když na hřiště přijdou starší děti, ty mladší mají smůlu, nebo se musí uskromnit. Ale zpoplatnění a uzavírání a objednávání mi nepřišlo jako dobré řešení. Dohled na určitou dobu je podle mého lepší," hodnotí Lenka Doubková.



I kdyby padla podmínka poplatku, pak nutnost objednávání jí nepřipadala vhodná, navíc podle ní chyběla jasná pravidla. „Když bude někdo chtít, aby na hřiště nikdo nechodil, zavolal by správci, objednal by si hřiště na několik dní, a ostatní by měli smůlu. Nebylo stanoveno, na kolik hodin je možné si hřiště rezervovat a jestli ho opravdu musím využít, ale podmínky jsem přesně neviděla," zdůraznila Lenka Doubková. Podle starosty Petráška bylo se správcem dohodnuto, že pokud by docházelo k opakovanému blokování hřiště, byla by stanovena maximální doba rezervace na dvě hodiny.



Podle starosty na podobné chování radnice myslela. „Stokorunový poplatek, který byl původně stanoven, určitě neměl vyvážit škody, které jsme na hřišti měli, spíše jsme jej chápali jako symbolickou částku, nicméně se ukázalo, že to není vhodné řešení a pro někoho to může být při častějším využívání hřiště poměrně zásadní zásah do rodinného rozpočtu," vysvětlil starosta. To, že by mohl poplatek sloužit jako vratná záloha, která by svou podstatou nutila zájemce o využití hřiště chovat se slušně, by podle Bohumila Petráška znamenala vrátit se k systému objednávání. „A to jsme nechtěli," doplnil starosta. Zda se k němu nakonec přece jen město nevrátí, ukáže až letošní provoz hřiště. „Uvidíme, jestli nás bude stát občasný dohled správce méně peněz, než na kolik nás vyšly opravy hřiště," konstatoval Bohumil Petrášek.



Lenka Doubková by byla ráda, aby hřiště fungovalo stejně jako v loňském roce. „I jsme si říkali, že ti, co bydlíme okolo, na to hřiště budeme dohlížet, aby bylo v pořádku. Je jasné, že opravy budou asi vždycky, jako je to všude. Hřiště by mělo být trvale k užívání dětem spolu s nějakým dohledem," domnívá se Lenka Doubková.



Názor Václava Vokatého přesto zůstává neměnný. Stanovení jasného režimu přinejmenším co do rezervování časů vidí jako jediné rozumné řešení. „Nikdo nemá šanci ohlídat, aby se hřiště neničilo. Nevím, jestli bral někdo vůbec do úvahy, že hřiště bude otevřené až na čtyři hodiny od rána do devíti hodin do večera, a když jdou děti po obědě ze školy, mohou si tam dělat, co chtějí," argumentoval Václav Vokatý a dodává, že když už bylo na základě požadavku obyvatel, z nichž jsou někteří dnes z existence hřiště údajně už méně nadšeni, než zpočátku, mělo být pro trvalé otevření v provedení antivandal. „Tohle ale není typ sídlištního hřiště, jedná se o multifunkční sportoviště, které musí mít jasně stanovená pravidla, jako je tomu všude v okolních městech a obcích, které taková sportoviště mají a chrání si je," doplnil Václav Vokatý. I když zavedení poplatku za využití hřiště nakonec bylo zrušeno, ponechal by právě s ohledem na ochranu majetku zástupce STARZU rozhodně podmínku odpovědnosti toho, kdo si hřiště zarezervuje.



Ačkoliv hřiště od prvního května funguje v otevřeném režimu, na webových stránkách města zůstává stále provozní řád s uvedením povinnosti rezervace, odpovědností osoby starší osmnácti let i hodinovým poplatkem sto korun. „V tuto chvíli nevím, jak rychle se podaří změnit provozní řád přímo na hřišti, ale ten zveřejněný na našich stránkách urychleně upravíme," ubezpečila místostarostka Martanová.

Na upozornění Deníku hned vzápětí na stránkách města už nebyl provozní řád v původní úpravě dostupný. Zda do nového bude zakotveno i posílení autority dozoru v tom smyslu, že v případě porušování pravidel bude moci toho, kdo se jimi neřídí, z hřiště vykázat, ale nedokázala Jaroslava Martanová říci. Podle ní však zbylá ustanovení dostatečně sdělují, jak se mají návštěvníci hřiště chovat a také možnost obrátit se v případě nevhodného chování v době, kdy na hřišti nebude dozor, na linku městské policie 156.