Na houby Monika Brožová chodím od mala, naučila jí to babička. „V lese jsem strávila prakticky celé dětství. Po šumavských lesích chodím už přes dvacet let. Když houby rostou, i když nerostou, čili takřka skoro celý rok, protože spousta druhů se dá najít i v zimě. A když nic neroste, čistím si hlavu a les. Vždy sebou nosím pytel na odpadky. Je to neuvěřitelný odpočinek, to ticho a klid,“ řekla Brožová.

Nejraději chodí do lesa sama, hledá a prozkoumává nová místa, za den ujdu i 15 až 20 km. Všechny houby fotí, už má poměrně zahlcený telefon a od kamarádů a známých si vysloužila přezdívku houboblázen. „I když nic neroste, já vždy něco přinesu. Fotek hub mám spoustu, proto jsem přišla v roce 2020 na nápad, že založím skupinu na facebooku. Jde o malou soukromou skupinu „Šumavské houby”,“ uvedla houbařka.

Při svých procházkách tak čas od času najde u vzácnější druhy. „Ráda objevuji a zkoumám vzácné druhy. Vyfotím si je a zahrabu listím. Pak sleduji den po dni jak rostou. Mám letos už třikrát nález Hřiba horského, který je na červeném seznamu ohrožených druhů. Nyní v posledních dnech jsem našla Lošákovec, nebyla jsem si jistá zda jde o rezavý nebo palčivý, takže jsem se na místo vracela a radila se s ostatními houbaři. Nakonec jsme se shodli, že jde o rezavý, který není tak vzácný ani ohrožený jako palčivý. Moc často se nestane, že bych objevila vzácný druh, ale najít ho je hodně velká radost. Někdy se to stane jen jednou za rok, někdy to trvá i víc let. To se pak chlubím všude na sítích,“ sdělila s úsměvem Brožová.

I když je ale vášnivou houbařkou, přiznala se, že houby miluje jen hledat a sbírat. „Nejím je, nikdo u nás v rodině je nejí. Proto vždy když přijdu z lesa košík někomu podaruji.“