Lepší napojení silnice z parkoviště u hřbitova na hlavní silnici, jasná pravidla pro parkování i celková změna vzhledu městského hřbitova jako takového. To řeší studie, kterou nechalo zpracovat vedení města Prachatice.

Studie, jak by mohl vypadat Městský hřbitov v Prachaticích od společnosti Ateliér Za mák. | Foto: MěÚ Prachatice

Architektonickou studii řešení území Městského hřbitova v Prachaticích včetně parkoviště a napojení výjezdu na hlavní silnici nedávno představili zastupitelům její autoři ze společnosti Ateliér Za mák. Mají tak jasnou představu, jak by mohl městský hřbitov do budoucna vypadat. „Pietní místo chceme zrevitalizovat a zkultivovat včetně stavebních úprav a doplnění zajímavých architektonických prvků. Ty do lokality vnesou čistou jednotnou linii, praktičnost a zároveň zachováme pokoru k místu posledního odpočinku,“ zkonstatoval prachatický starosta Jan Bauer. Ateliér Za mák byl vybrán z otevřeného výběrového řízení a studie vyšla na tři sta tisíc korun.

Práce na etapy jsou výhodou

Výhodou je, že úpravy mohou být rozděleny do několika etap. Náklady na případné úpravy vedení Prachatic ještě nezná. Ty budou jasné až po vypracování projektové dokumentace. „V tucho chvíli jde o podkladový materiál, kdy mladí zpracovatelé přinesli celou řadu zajímavých a praktických podnětů, které nás mile překvapily. Aktuálně se budeme soustředit na projektování částí týkajících se napojení na hlavní silnici, parkoviště a bytu správce,“ řekl starosta.

Studie jako taková upravuje nejen prostor parkoviště, ale také samotného vchodu do hřbitova a prostor před smuteční síní, která by měla dostat zastřešení před vstupem a zároveň důstojnost a vážnost, kterou si zaslouží. Ty ale podle informací Jana Bauer přijdou na řadu až později. Prioritou pro město je v současné chvíli parkoviště a výjezd na hlavní silnici, který je velmi nepřehledný a komplikovaný. Z parkoviště by pak měly zmizet i nevzhledné kontejnery na odpad, respektive by měly být důmyslně ukryty za systém nově postavených zdí.

Dům správce je ostuda hřbitova

Dům pro správce na Městském hřbitově v Prachaticích.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováDiskuze o výjezdu ze hřbitovního parkoviště na hlavní silnici se v Prachaticích vede po mnoho desetiletí. Snad každý Prachatičák přizná, že příjezd k městskému hřbitovu není zrovna důstojný. „Parkoviště a výjezd jsou dvě věci, které necháme vyprojektovat hned. Tyhle úpravy jsou pro město finančně zvládnutelné v nejbližších letech,“ zhodnotil Jan Bauer, i když připouští, že diskuze se Správou a údržbou silnic a Jihočeským krajem budou projektu předcházet.

Parkoviště dostane po úpravě jasný řád, ale i tak je mnohdy kapacitně nedostatečné. Například zastupitel Robert Zeman připomíná, že při pohřbech, kdy se sejde více smutečních hostů, se parkuje „nadivoko“ na protějších polích a loukách, které nejsou v majetku města. S další parkovací plochou ale architekti zatím nepočítali, takové zadání od města nedostali. „Na parkovišti jako takovém víc parkovacích míst nevymyslíme. Můžeme ale zvážit další možnosti,“ vysvětlil prachatický starosta.

K tomu je v katastrofálním stavu dům pro správce hřbitova. Jeho opravu chce město řešit zvlášť co nejdříve, protože je u vstupní brány. „A je to ostuda,“ zhodnotil prachatický starosta. Správa domů a bytů má na jeho opravy vyčleněné tři miliony korun. „Nejsem si ale jistý, že peníze budou stačit,“ doplnil s tím, že opravu objektu je nutné přizpůsobit potřebě správce hřbitova. Každopádně se v objektu počítá s bytem pro správce a technickým zázemím. Vedení města sice zvažovalo odložení opravy domu, jenže jeho umístění u vchodu do hřbitova kazí celkový dojem lokality.

Výjezd do obou směrů i zastávka autobusu

Po úpravě by měl být výjezd z parkoviště o dost pohodlnější. O možnostech úprav zástupci Ateliéru Za Mák diskutovali se správcem komunikace druhé třídy, tedy se Správou a údržbou silnic v Prachaticích. Stávající stoupací pruh od Starých Prachatic by měl být totiž o zhruba padesát metrů zkrácen. A při sjezdu by se tak mělo lépe odbočovat jak na Staré Prachatice, tak na Prachatice. Vzniknout by mělo odstavné místo pro autobus, které tam až dosud chybí. Navíc autobus jako takový na hřbitovní parkoviště vůbec nevyjede a v případě, že přiveze smuteční hosty, musí situaci u hřbitova korigovat policejní hlídky. Zástupci prachatického střediska Správy a údržby silnic nemají s úpravami problém, tedy v případě, že zkrácení pruhu pro pomalá vozidla ve směru od Starých Prachatic výrazně neomezí plynulost dopravního provozu.

Návrh řešení výjezdu z parkoviště u hřbitova a napojení na hlavní silnici od společnosti Ateliér Za mák.Zdroj: MěÚ PrachaticeMartin Grožaj z prachatického střediska Správy a údržby silnic navíc navrhuje důkladné odvodnění celého prostoru parkoviště. V případě větších dešťů je totiž až příliš zatížen sběrač pod kopcem, přesněji před Hospodou Na Kovárně. „Jednotlivé výjezdové pruhy z parkoviště je nutné vyřešit vodorovným značením s určením, do jakého směru vozidlo z parkoviště vyjíždí,“ popsal. Problém by neměl být ani se zastávkou pro autobus. „Ale záliv zastávky musí zůstat mimo jízdní pruh,“ upřesnil další podmínku.

Zatím je ale vše ve stadiu příprav, i když s opravou domu pro správce se s velkou pravděpodobností začne ještě v letošním roce.