"Žádáme návštěvníky, aby využili alternativních tras ať už pěšky či na kole a nesnažili se uzavřený most překonávat. Chápeme, že uzavírka mostu bude dlouhá, ale bohužel současná situace na trhu se stavebním materiálem nedovolila provést rekonstrukci v plánovaném termínu a stav mostu už nedovoluje jej nadále využívat," dodal závěrem.

Projít lze také nově značenou náhradní trasu od Hradlového mostu k červené turistické trase a po ní se vrátit na Rokytu nebo pokračovat na Modravu. "Červená turistická trasa Modrava – Rokyta je určena pouze pro pěší turisty," upozorňuje. Cyklisté mohou po trase Vchynicko-Tetovského kanálu projíždět také, je to značená cyklotrasa, ale pokud se z Rokyty budou chtít dostat na Modravu, musejí využít silnici třetí třídy Srní – Modrava, případně lze projet sice delší, ale o to hezčí trasu z Rokyty přes Tříjezerní slať na Modravu.

Po dobu rekonstrukce zůstane turistům přístupný Vchynicko-Tetovský kanál. Pěší turisté mohou využít trasu z parkoviště Rokyta na Hradlový mostu. Odtud se vrátit zpět nebo využít naučnou stezku Modrava – Hradlový most a dojít až na Modravu. Jan Dvořák však upozorňuje, že trasa je ryze přírodního charakteru, a tak není vhodná pro vozíčkáře a turisty s kočárky. "Nutností je dobrá obuv a opatrnost," dodal.

Hradlový most u Modravy je ve špatném stavu. Opravovat se bude až do června příštího roku. | Foto: Foto poskytla: Správa NP Šumava

Hradlový most u Modravy i s parkovištěm, budou pro provoz uzavřeny. Informoval o tom mluvčí Správy Národního parku Šumava Jan Dvořák. Uzavření je naplánováno od pondělí 18. října.

