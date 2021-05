Výkopové práce v souvislosti s opravami plynovodu v centru města se nyní přesouvají z křižovatky ulic Zlatá stezka a Solní do ulice Hradební.

Prachatice, ulice Hradební. Ilustrační foto | Foto: Deník / Leona Fröhlichová

Ta by měla být podle městem povolené uzavírka neprůjezdná až do 4. června, a to v úseku od křižovatky Solní a Zlatá stezka až k odbočce do ulice SNP (U Žáby). Objízdná trasa je vedena ulicemi Na Sadech – Sokolovská a SNP do ulice Zlatá stezka.