Hrad Kašperk otevře své brány, s pohádkou přijede i režisér Jiří Strach

Již tradičně bude hrad Kašperk otevře v zimě veřejnosti, a to v době od 28. prosince do 1. ledna (včetně), vždy od 10 do 16 hodin.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Výstava k natáčení Anděla Páně na Kašperku. | Foto: Deník/Daniela Loudová