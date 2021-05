Zábavnou společenskou deskovku vymyslel a na trh přivedl student Vysoké školy Škoda auto, účastník světové Univerziády, juniorského mistrovství světa v běhu na lyžích i v biatlonu a několika závodů světové série IBU Cupu, dvaadvacetiletý Šumavák, Jiří Mánek. Hra nese název Covide, nezlob mě!. Podle všech ohlasů se zdá, že se šikovný biatlonista svoji podnikatelskou prvotinou trefil do černého.

„V říjnu jsem místo odjezdu na biatlonové reprezentační soustředění do Pokjluky, ale onemocněl jsem covidem a s celou rodinou musel do karantény. V uzavřené domácnosti docházelo k hádkám a tak jsem pro odreagování, udělal hru se všemi typickými prvky pro kovidovou dobu,“ popisuje vznik hry její autor. Ve hře jsou speciální políčka, jako je koronavirus, testy na Covid, roušky i karanténa. Rouška chrání před virem, při nedodržení rozestupů se figurka nakazí a někdy musí hráč do karantény. Recenze těch, kteří hru hráli, hovoří o tom, že se hra opravdu povedla, že lidi baví a je oblíbená.

Nyní má mladý podnikatel nový a ještě odvážnější plán. Chce bavit více rodin, a to nejen v Česku. Aby sehnal prostředky na další výrobu, tak s kamarády připravil kampaň na crowdfundingové platformě hithit.com. Ale prosté vybírání prostředků na výrobu oblíbené hry ho ale neuspokojilo. „Covid nás všechny zlobí. Mnoho z nás kvůli zákeřnému viru přišlo o své blízké. Ani v naší rodině tomu není jinak. Lidé přišli kvůli kovidu o práci i o příjmy. Rodiče se musí doma starat o malé děti, které nemohou chodit do školy. A zvláště pro samoživitelky je to strašně těžké,“ přemýšlí sportující student a začínající podnikatel.

Proto se spojil nejenom s hithitem, ale také s dárcovskou platformou Znesnáze21. Tato platforma pomáhá právě samoživitelkám a samoživitelům, na které ekonomicky dopadla koronavirová krize. „Našli jsme s nadací způsob jak spolupracovat a naši hrou pomáhat. Když lidé pošlou peníze na další výrobu hry Covide, nezlob mě!, tak věnujeme 10% z vybrané částky samoživitelům. Rozdávat byznysem zábavu a ještě u toho pomoci maminkám samoživitelkám mi dává dobrý smysl, ale i další rozměr mé práci,“ vysvětluje Jiří Mánek.

„Naše platforma Znesnáze21 umožňuje setkávání těch, kteří pomoc potřebují, s těmi, kteří ji nabízejí. Mnoha rodinám, zvláště samoživitelům, vzala covidová pandemie příjmy. Jirka vymyslel hru s příznačným názvem Covide, nezlob mě. Je mladý, vytížený sportem i studiem, a přitom má chuť svou činností bavit, vzdělávat a ještě je ochoten pomáhat. To mě zaujalo a věřím, že přesně pro takovéto projekty je naše platforma jako stvořená. Část toho, co Jirka vybere na hithitu, my pošleme samoživitelům, kteří se právě kvůli covidu dostali do svízelné situace. Je to ta správná symbióza naší organizace se hrou Covide, nezlob mě,“ pochvaluje si spolupráci s biatlonistou Čestmír Horký, zakladatel Znesnáze21.

Pokud se rozhodne tento sympatický projekt podpořit, běžte na hithit.com. Za svůj příspěvek pro výrobu a na podporu samoživitelům si vybrat jednu z originálních odměn. Příspěvky jsou je od malých až po ty větší, včetně biatlonového zážitku na střelnici, podepsaných závodních lyží našimi top reprezentanty, firmy mohu na víko hry umístit své logo a mít zajímavý suvenýr, či prezent pro partnery a zaměstnance.