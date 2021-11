„Očekávám, že kompletně bude vše připraveno se stavebním povolením v létě příštího roku,“ řekl. V této chvíli projektovou dokumentaci zdržuje hydrologický průzkum. „Vlastně jde o to, abychom tam mohli mít studnu, která bude zásobovat vodou celý areál,“ vysvětlil.

S rekonstrukcí areálu se počítá na etapy. Příští rok se ale určitě nezačne. Město proto plánuje najít člověka, který by tam od června do září provozoval kiosek. Na to, že není na vrcholu Libína možnost občerstvení, dlouhodobě poukazují nejen turisté, kteří tam přijdou, ale také zastupitelé. Vedení radnice proto zvažuje pronájem kiosku u rozhledny. „Dlouhodobého nájemce nechceme. Jde o prozatímní řešení. Pravděpodobně půjde jen o jednu sezonu, než se podaří opravit objekt restaurace,“ popsal prachatický starosta s tím, že zájemci se na radnici mohou hlásit už nyní.