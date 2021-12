„Jednoho nájemce jsme sice našli, ale nevydržel to dlouho a hospoda je momentálně opět mimo provoz,“ řekl nedávno prachatický starosta Martin Malý. Upřesnil, že hospůdku město, jako majitel objektu, před časem nechalo opravit a tak budoucího nájemce nečekají žádné zásadní investice. „Naší podmínkou však je, aby byl zachován provoz restaurace na dva dny v týdnu, tedy přesněji v pátek a v sobotu,“ popsal Martin Malý podmínky města s tím, že pokud by nový nájemník zachoval také obchod s potravinami bude to výhoda nejen pro něj, ale především pro obyvatele spojených osad Kahov, Podolí a Oseky i dalších okolních malých obcí.