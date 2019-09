Ten, kdo toužil, aby mu v takovém okamžiku byl dopřán klid a dána útěcha, nikdy nezapomene na to, jak ho naložili na nosítka a s vyjící sirénou jej v sanitce dopravili do nemocnice. Aby tam posléze po dvou třech dnech zemřel…

Také vám tento příběh přijde krutý, absurdní? A přesto je tolik častý. 80% české populace si podle výzkumu veřejného mínění (STEM, 2018) přeje zemřít doma. Realitou je opak, v domácím prostředí obklopeni nejbližšími, odchází na Věčnost jen 20% obyvatel, ostatní pak v některém z ústavních zařízení.

Alternativou je domácí hospicová péče. To je moderní typ specializované péče pro těžce nevyléčitelně nemocné pacienty v závěru života. Garantuje, že pacient nebude trpět nesnesitelnou bolestí a že vždy bude zachována jeho lidská důstojnost. Umožňuje, že za pacientem domů přijíždějí lékaři, sestry či pečovatelky dle potřeby, jsou k dispozici 7 dní v týdnu 24 h denně.

Hospicová péče nemůže umírajícího uzdravit. Ale s její pomocí může být pacientovi i jeho rodině v těžké nemoci lépe, než právě je. Anebo než se obávají, že bude. Prachatickým obyvatelům je v současnosti již taková nabídka dostupná. Lůžkový hospic otevřel novou pobočku - Domácí hospic sv. Jakuba. Působí v Prachaticích a okolí cca do 25 kilometrů.

Než mnoho slov více řeknou řádky z dopisu pozůstalých: Jménem celé naší rodiny bychom chtěli poděkovat domácímu hospici za vynikající péči o naši maminku. Tatínek jí stál po celou dobu její nemoci věrně po boku a vaše péče o mamku mu na konci této strasti velmi pomáhala. Věděl, že když bude potřebovat jakoukoli pomoc nebo radu v denní i noční hodinu, má se na koho obrátit – na vás! Bez vaší pomoci by to bylo mnohem těžší a bolestivější. Díky vaší pomoci a propůjčení zdravotních pomůcek mohla být maminka po celou dobu nemoci doma a až do poslední chvíle svého života si zachovat důstojnost. Mohla být v blízkosti své milované rodiny. …tězko najdu slova díků za to, co jste pro nás udělali a děláte s úžasnou láskou pro ostatní. Ty dny jsou pro mě obrovským obohacením a taky díky nim jsem zjistila, že smrt je přirozenou životní zkušeností a do našeho života patří. Jsem šťastná, že díky Vám měla mamka krásný odchod a raduji se z naší úžasné rodiny a z toho, že jsme mohli při taťkovi stát. Vaše práce je úžasným posláním, ještě jednou za nás děkuju.

Pokud chcete vědět více či potřebujete takovou pomoc (specializovanou hospicovou péči nebo pomoc v podobě pečovatelské služby), podívejte se na internetové stránky, nebo napište o zaslání informačních materiálů na www.hospicjakub.cz, tel. 732 182 466.

Robert Huneš, ředitel o.p.s.