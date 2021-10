"Letos to je deset let a na volby se vždycky těším. Rozumíme si a pokaždé si pěkně popovídáme," říká. Zbylé dámy okamžitě přemýšlejí, jak dlouho ve volební komisi usedají ony. "Sedm, pět, pokaždé," dohadují se s úsměvem. Nejdéle v komisi usedají právě předsedkyně Hana Hodinová a Petra Šísl. "Pan hospodský se tu o nás hezky stará, káva je výborná. Na oběd jdeme jen přes chodbu," popisují. V pátek byl k večeři těstovinový salát, v sobotu si dámy objednaly k obědu kuřecí plátek. Dobroty ke kávě připravila Lenka Hodinová. "Je nejmladší, tak musí," vysvětlují.

Lažišťský starosta Jan Pěsta s holkama prostě může počítat a prý je rád, že nemusí shánět členy komise, že se na "holky" může spolehnout. I voliči se prý na svou stálou komisi těší, Všechny pocházejí z Lažišť, některé mají v obci ještě i trvalé bydliště, i když už žijí jinde. Když se blíží volby, komunikují spolu přes skupinu vytvořenou na sociální síti. "Vždycky jedna napíše, jestli jdeme a všechny se připojí," vysvětlují. Volí ale všechny ve své lažišťské volební místnosti v sobotu jako poslední. "První tady volí právě pan starosta," vysvětlují a dodávají, že letošní volební účast je velká. V sobotu dopoledne odhadovaly účast na sedmdesát procent.

V seznamech Lažiště mají 251 voličů a i kdyby přišli všichni, mají spočítáno za zhruba hodinu. "Letos to ale bude asi trochu delší, podle toho jak lidé budou kroužkovat," vysvětluje Hana Hodinová a dodává, že ze sběrného místa statistického úřadu v Prachaticích je ještě nikdy nevrátili. "Vždycky jsme to měli správně," uzavírá a těší se na sobotní odpoledne. Poté až odevzdají čísla statistikům, dojdou si ťuknout na úspěch do Lažišťské hospody.