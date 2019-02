Šumava /VIDEO/ - V rakouských Alpách hrozí laviny a mnohé horské silnice i střediska jsou uzavřená, a tak desítky českých lyžařů na poslední chvíli musí měnit plány a místo do Alp vyrážejí na rakouskou stranu Šumavy, do skiareálu Hochficht, který je hned za hranicemi nedaleko lipenského jezera a láká na pohádkové zimní radovánky bez lavinového nebezpečí.

Ale i tady působí sníh problémy. Běžecké stopy v areálu Schöneben uzavřely padající stromy, provozovatelům dělají starosti decimetry nového sněhu. Pod náporem sněhu tam spadlo mnoho stromů a běžecké stopy jsou od středy kompletně uzavřeny.

„Původně jsme s přáteli chtěli na lyže do tyrolských Alp, ale příjezdovou cestu tam kvůli lavinám uzavřeli a tak jsme se narychlo rozhodli vyzkoušet Hochficht, který nás mile překvapil. Sněhu tu mají víc než dost, ve všední dny lyžujeme téměř na prázdných sjezdovkách a krytá kabinková lanovka nemá v současném počasí chybu“, pochvaluje si zimní radovánky na Hochfichtu Tereza Šímová z Prahy.



Provozovatelé největšího rakouského skiareálu Hochficht hlásí nejlepší sněhové podmínky za poslední roky a zdůrazňují, že tady žádné laviny nehrozí a příjezdové cesty jsou průjezdné.



„Na sjezdovkách leží až 170 cm sněhu a otevřeny máme kompletně všechny tratě v délce 21 km a v provozu máme všechny lanovky a vleky. K tomu jsou pro děti otevřeny zábavné dráhy s obřími vlnami, dětský park s atrakcemi či fun slope s klopenými zatáčkami a tunelem. A na pokladnách i v restauracích máme český personál, aby se u nás hosté z Čech cítili jako doma“, uvedl Gerald Paschinger, ředitel skiareálu Hochficht.

Lyžování bez čekání a zajímavé výhody



Na Hochfichtu již opadl hlavní nápor turistů a zejména ve všední dny se lyžuje bez čekání. Díky skvěle fungující přeshraniční spolupráci s českými hotely a penziony okolo lipenského jezera se můžete ubytovat „doma“ za české ceny a ještě k pobytu dostanete velmi zvýhodněný skipas. A to není vše.



Děti do 10 let v doprovodu lyžujícího rodiče lyžují jen za 3 €/den a mládež do 19 let za dětské ceny. 15 € na jednodenním lyžování ušetří rodina či skupina, pokud na pokladně předloží regionálního slevového turistického průvodce Grenzgenial (k zakoupení v infocentrech na Lipensku za 200 Kč).



Na Sternsteinu během týdne až o polovinu výhodněji



Další u Čechů neméně oblíbený příhraniční skiareál Sternstein rovněž hlásí vynikající sněhové podmínky. Otevřeny jsou všechny sjezdovky v délce 5,1 km, na kterých leží 60 – 80 cm sněhu a také dětské výukové hřiště Elefuntasia, kde je možné si objednat lyžařskou výuku v českém jazyce.



V provozu je tam kombinovaná kabinková lanovka se 6sedačkou a pojízdné pásy v dětském výukovém parku.



Po skončení rakouských vánočních prázdnin se lyžuje bez čekání a téměř na každém kroku je slyšet češtinu.



Během pracovních dnů se lyžuje za výhodnější ceny a každá dvojice, která od pondělí do čtvrtka předloží na pokladně regionálního slevového turistického průvodce Grenzgenial, ušetří díky výhodě 1+1 celodenní skipas zdarma úctyhodných 30 €.



Aktuální informace o otevření budou uvedeny na zimním destinačním webu www.lipno-sternstein-hochficht.cz.



Martin Řezáč