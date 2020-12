Vláda rovněž schválila návrh věcného záměru zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivních odpadů, jehož návrh MPO předloží vládě příští rok. Tento zákon, který dlouhodobě požadují zástupci lokalit i někteří zákonodárci, vytyčí „pravidla hry“ přípravy hlubinného úložiště a posílí transparentnost a efektivitu poměřování zájmů v rámci celého procesu.

Vláda potvrdila výsledky mnohaletých výzkumných prací včetně tzv. Poradního panelu expertů ředitele Správy úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO), ve kterém byly v procesu hodnocení zastoupeny i dotčené obce. Uvedené čtyři lokality se ukázaly relativně lepší z pohledu bezpečnosti, dopadů na životní prostředí a technické proveditelnosti (podrobnější informace najdete na stránkách SÚRAO). Dalším krokem budou návazné výzkumné a průzkumné práce a do roku 2030 by vláda měla na základě dalšího kola hodnocení vybrat finální lokalitu, kde se počítá se zprovozněním úložiště do roku 2065.

„Jsem rád, že se nám tímto mezikrokem podařilo završit mnohaletou práci desítek odborníků zejména z oblasti geologie, hydrogeologie, jaderného a chemického inženýrství, stavařství či ochrany životního prostředí. Komplexní proces zúžení počtu lokalit zhodnotil kladně jak Státní úřad pro jadernou bezpečnost, tak nezávislá oponentura. Pro pět lokalit jsme ukončili období dlouhodobé nejistoty. Uvědomuji si citlivost celého procesu a spoustu otázek ze strany veřejnosti, proto jsme se čtyřmi lokalitami v přímém kontaktu a chceme být maximálně transparentní a posílit vzájemnou důvěru. Věřím, že se nám podaří dostát našim společným závazkům a zodpovědnosti za zajištění konce palivového cyklu a najít finální lokalitu pro úložiště, která bude nejlépe splňovat přísná kritéria, především však bezpečnost,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček.

"Dnešní rozhodnutí vlády posunuje řešení konce palivového cyklu v České republice na další úroveň. Dostáváme se do fáze, ve které jsou teď i naši kolegové ve Švýcarsku, Švédsku nebo Kanadě. SÚRAO chce i po zúžení pokračovat v transparentní a otevřené komunikaci směrem k vybraným lokalitám. Obcím se nabídne zřízení speciálních pracovních skupin. Jejich prostřednictvím se mohou zapojit do debaty o finální podobě a umístění povrchového areálu hlubinného úložiště. Zároveň to bude formát pro pravidelné předávání informací o probíhajících pracích," dodává ředitel SÚRAO Jan Prachař.