Obec začala před časem objekt opravovat. „Na půdě se našly sto let staré lavice, tabule, ve třídě zůstal zachován i stupínek. Zůstaly i nějaké učebnice, “ popisuje Václav Vostradovský, starosta Kvildy.

Ilustrační fotoZdroj: Deník

Expozici původní třídy a jejího technického zázemí mohou v běžném režimu vidět návštěvníci kvildy téměř každý den. „Teď musíme mít zavřeno. Je to škoda, Kvilda je plná lidí a my je sem nemůžeme pustit,“ posteskl si starosta. V expozici mohou lidé vidět část historie Kvildy jako například rýžování zlata před šesti sty lety, zpracování dřeva v devatenáctém století. „Například pan řídící Sláma odešel při odsunu do Vlachova Březí, kde učil přes válku a pak byl první, kdo se do Kvildy vrátil po válce.

Na zdech visí jeho sněžnice a lyže, které si koupil jako první, když se na Šumavu vrátil. „Dostali jsme je od jeho rodiny,“ dodává Václav Vostradovský ale to už ukazuje na staré vrtáky na dřevěné potrubí. I ty obec dostala od místních obyvatel. „Na podzim jsme šli dva a půl kilometru dlouhou trasou dřevěného vodovodu ke starým německým studnám,“ vysvětluje starosta. Právě o tuhle historii Kvildy mapuje stálá expozice muzea.