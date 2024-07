Městský pivovar ve Volarech, Bürgerliche Brauerei Wallern im Böhmerwald, byl vyhlášeným nejen v šumavském městečku, ale i jeho okolí. Právo vařit pivo měly Volary už v první polovině 16. století, pak o něj na dlouhých více než dvě let přišly. K pivovarnictví se Volarští mohli vrátit až v roce 1825, kdy jim bylo právo vařit zlatavý mok vráceno, k čemuž pomohla neštěstí v podobě požáru a vichřice. Pivovar v dnešní Mlynařovické ulici se začal stavět v roce 1874. O pět let později, v dubnu roku 1879, sládek Hugo Ulm z Jirkova v severních Čechách uvařil první várku volarského piva. Vařily se tam volarská

Pivo z Volar prý bylo kvalitní a dobré, vždyť jen voda pro pivovarskou studnu se vybírala z pěti pramenů. Zájem o tehdejší pivovarnictví potvrzuje i fakt, že o místo prvního sládka volarského pivovaru se ucházelo osmačtyřicet zájemců. Vybraný Hugo Ulm měl zkušenosti s vařením piva z Plzně. A tak není divu, že do půl roku pivovar dodával pivo do hostinců na sedmatřiceti různých místech. Buergerliche Brauerai Wallern měl stabilní odbytiště v kotlině Volarska. Prodeji piva pomohlo vystavění železnice z Prachatic do Volar a následné dokončení sítě šumavských drah na začátku 20. století. Ve Volarech se vařilo výčepní pivo i ležák. Šlo světlou i tmavou sedmička a desítku. V posledních letech existence pivovar uvařil až 16 tisíc hektolitrů pěnivého moku.

Válku přežil, znárodnění ho položilo

Budova pivovaru byla dokonce do roku 1900 nejvyšší budovou ve městě. Jako chlouba Volar byl označován jako „Volarské Hradčany“. Pivovar měl tehdy i vlastní sladovnu. Ječmen ale Volarští dováželi z klimaticky příznivějších oblastí. Vaření piva ve Volarech přežilo obě světové války, vaření podhorského piva se nepřerušilo. „Z kopce“ to s pivovarem začalo jít po roce 1948, kdy byl znárodněn. O rok později se stal součástí Jihočeských pivovarů až byl nakonec i přes nesouhlas tehdejšího vedení Národního výboru na přelomu let 1960 a 1961 zrušen úplně i přesto, že V posledních letech existence se volarský pivovar dostával přes hranici 10 tisíc hektolitrů pěnivého moku. V roce 1959 například 11 850 hektolitrů

V současnosti jsou budovy bez využití. Podle katastru nemovitostí je vlastní plzeňská společnost St. John Nepomuceno Cooperative, družstvo a silně chátrají a zarůstají okolní zelení. I skládka se v areálu najde.

Tradici Volarští obnovili

Volarští se začali o obnovu pivovarnictví zajímat už v roce 1990. Tehdy ale nebyly budovy pivovaru na prodej. Historii pivovarnictví se podařilo obnovit začátkem století jedenadvacátého. V roce 2007 nechalo několikrát po sobě tehdejší vedení města uvařit speciální várky piv v pivovaru Zvíkovské podhradí.

Když se ale v roce 2012 podařilo odkoupit zkrachovalý hotel Bobík v samém centru města, rozhodla radnice o obnovení pivovarnictví přímo ve městě pod Bobíkem. První várku novodobého piva uvařili 1. srpna 2013 v minipivovaru, který je součástí obnoveného hotelu Bobík. Z restaurace tak mohou její hosté dodnes nakouknout do spilky a na ležácké tanky. Nádoby varny sledují přímo od stolu. Pivovar dostal název Gabretus, jméno vybrali lidé při slavnosti piva.

Gabreta vaří a nabízí: 11° Volarský světlý ležák

12° Volarské konopné

12° Volarské řezané

13° Volarské černé

15° Volarský pšeničný speciál

