Místa provádění rekonstrukce budou řádně označena dopravním značením. K výměně světel se Prachatičtí chystají už zhruba rok. Podle prachatického starosty Martina Malého byl velmi důležitý výběr nových svítidel, které musejí zapadnout do historického rázu prachatického centra. Výměna vyjde na zhruba 750 tisíc korun. Podle plánu osvětlení mělo být vyměněno do konce září.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.