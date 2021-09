Jako první vyrazí na 502 kilometrů dlouhou trasu dvoudenní soutěže Tatra 87 (1948) pilotovaná Janem Niewaldem, která bude mít stejně jako dalších devět aut z čela startovní listiny za sebou téměř 700 kilometrů v rámci dálkové rallye Bohemia Classic. Nejstarším vozidlem na startu by měl být Wolseley Hornet Special “Red Henry” vyrobený v roce 1933. Za jeho volant usedne Martin Wendsche.

Pit stop na prachatickém Velkém náměstí je naplánován v pátek 10. září od 18.50 do 20.30 hodin a ukáží se značky jako Jaguar, MG, Mercedes-Benz, Austin Healey, Chevrolet, Porsche nebo De Tomaso.

South Bohemia Classic zavítalo v pátek 6. září na prachatické Velké náměstí. A bylo na co koukat. | Foto: Deník / Jana Vandlíčková

