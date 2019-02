Putkov – /JIHOČESKÉ FILMOVÁNÍ/ Román Jana Otčenáška Když v ráji pršelo o dvou pražských intelektuálech, kteří hledají svůj „eden" v šumavských horách, převedla na plátno před 26 lety režisérka Magdalena Pivoňková. Jako vesnici, kam ústřední dvojice přijíždí, si vybrala malý Putkov u Zdíkova na Prachaticku.

Pro zdejší obyvatele, a to i pro ty, kteří práci filmařů nezažili, je vznik snímku dodnes velkou událostí. Šedesátiletý Karel Kantor ze Zálesí u Vacova u zrodu filmu rovněž nebyl, ale slyšel mnohá vyprávění od příbuzných, kteří se ve filmu mihli jako komparzisté. „Hodně lidí z Putkova, kteří se tenkrát do filmu dostali, už dnes nežije. Stojí ale domy jako třeba konzum nebo hospoda. Filmaři je při natáčení využili," řekl Karel Kantor, příbuzný rodiny Polatových.

Malou roličku si vyzkoušela například Miloslava Štěpánková, za svobodna Polatová. „Na natáčení jsem byla přítomna jen jednou, a to chvilku. Pak jsem film viděla při premiéře ve Vimperku. Putkov je ve filmu dobře poznat," řekla.



A má pravdu. Hned když v úvodu přijíždějí hlavní hrdinové do vesnice ve stařičkém voze Samson, divák zahlédne putkovskou kapličku a přilehlé domy. Typická je také svažitá silnice, protože vesnice leží v prudkém kopci.



Od své matky Miloslavy Štěpánkové zná několik podrobností její syn Josef. „Moje maminka se objevila ve scéně v hospodě. Z rodiny Polatů tam figurovali ještě její švagrová a švagrové bratr," uvedl Josef Štěpánek.



Jedním z domů, který se ve filmu hodně objevuje, je stavení rodiny Vaňků. Ve vsi se tam všeobecně říká U Kalousů. Dům je typický svou verandou. Právě tady žije filmová postava ztělesněná Jiřinou Jiráskovou. Na tuto herečku si velmi dobře pamatuje dnes šestasedmdesátiletá Marie Králová.



„Vybavuji si ji, jak sbírala jablka. Chodila po okolních sadech a do košíku dávala holata. Tak se u nás říká jablkům, která ještě nejsou zralá. Asi je zavařovala," vypráví Marie Králová, jež se chodila na natáčení dívat.



Vybavuje si, jak místní hasiči vytvářeli pro filmaře déšť, když nepršelo, což bývá při natáčení obvyklé. Ona i další pamětníci také potvrzují, že takzvaný Liščí mlýn, v němž bydleli hrdinové Petr a Ludmila, ze Šumavy nepochází.

Režisérka Magdalena Pivoňková Deníku řekla, že objekt mlýna filmaři našli někde v oblasti Berounska směrem na Plzeň. Proč? „Točili jsme také v zimě a já se bála, že bychom se do vybraného objektu na Šumavě kvůli sněhu nemohli v zimě dostat," uvedla režisérka.



Kromě Putkova štáb mj. s kameramanem Emilem Sirotkem využil okolní louky. V záběrech se objevuje hřbitov v Dobrši, dále autobusové nádraží ve Zdíkově a také potok Spůlka, kde mladá manželka Lída v podání herečky Ivany Vávrové pere po staročesku prádlo v ledové vodě.



Pamětnice Marie Králová tehdy pracovala u krav. S úsměvem si vybavuje právě Ivanu Vávrovou, jak chodila pít čerstvě nadojené mléko přímo do kravína. „Její herecký partner si jí dobíral, a říkal, že se z toho mléka po…," popisuje s úsměvem Marie Králová. Herečka Ivana Vávrová se podle ní také kolem kravína učila jezdit na kole.



Pamětnice lituje, že mnozí komparsisté už nežijí. Hodně jich však poznává ve scéně, kdy do Putkova přijede ve filmu pojízdná prodejna s masem.

Za scénou pohřbu si stojím, říká režisérka

Ve filmu Když v ráji pršelo je působivá scéna pohřbu na zasněženém hřbitově. Fičí vítr a sníh létá pozůstalým do tváří. Režisérka Magdalena Pivoňková, která spolupracovala na několika filmech Jihočecha Zdeňka Trošky a pro komerční televize natočila několik seriálů (Ulice, Cesty domů, Doktoři z Počátků), si za touto smutečním scénou obzvláště stojí. Měla ji totiž tenkrát hodně prožitou.



„Mě v době natáčení zrovna zemřel otec. Komunistické vedení filmového studia mi ale nedalo více dní volna. Sotva jsem otce pochovala, přijela pro mě volha a musela jsem se vrátit k práci. Bylo pondělí a zrovna se točila scéna s pohřbem," vypráví režisérka, které na filmu hodně záleželo. Byl to totiž její debut.



Pohřební část děje natočila na hřbitově v Dobrši na Strakonicku, který je mezi režiséry oblíbený. Kousek svého nového filmu Tajemství a smysl života sem nedávno umístil Petr Vachler, rodák ze Strakonic.



Magdalena Pivoňková si vzpomíná, že do filmového zpracování literární látky Jana Otčenáška se před šestadvaceti, sedmadvaceti lety nikomu moc nechtělo. Scénář se pak několikrát přepisoval. „I kameraman Miroslav Ondříček prohlásil, že to nejde natočit," podotkla Magdalena Pivoňková.



Té se řada filmových lokací už natolik časově vzdálila, že si je úplně přesně nevybavuje. „Kameraman Emil Sirotek, který to se mnou točil, už nežije. Ten by věděl všechno. Ve filmu hraje Jiřina Jirásková, která jezdila do nedalekých Malenic, ale do výběru lokací nemluvila," zmínila Magdalena Pivoňková.



Ve filmu samozřejmě využili spoustu místních komparsistů z Putkova a okolí. „Malou holčičku mi tam hrála Natálie Kocábová, dcera muzikanta Michala Kocába. Michal za námi na natáčení jezdil," vypráví Magdalena Pivoňková.



Na Šumavu se ráda vrací a na tento kraj a zdejší obyvatele nedá dopustit. „Jezdím tam poměrně často, například kolem Dobrše. Vždycky si vzpomenu. Šumava je moje zamilované místo," dodala Magdalena Pivoňková.

Podhůrského předabovali, dnes má za dabing cenu

Tmavovlasý Zdeněk Podhůrský, kterému tehdy bylo 28 let, dostal roli trochu nešikovného intelektuálního Petra. V ději pracuje na pile. Ve stejné době jako Když v ráji pršelo natáčel také pohádku O princezně Jasněnce a létajícím ševci (Černého prince). Našemu Deníku řekl, že na natáčení na Šumavě moc rád nevzpomíná. Neví proč, ale nepadl si totiž příliš do oka s režisérkou Magdalenou Pivoňkovou.

„Bohužel, měli jsme s paní režisérkou Pivoňkovou nějaký problém, nebo spíše ona se mnou, a to přesto, že si mne vybrala při castingu do hlavní role Petra," vybavuje si Zdeněk Podhůrský, který na sebe poprvé více upozornil v roce 1981 v komedii Milana Muchny Matěji, proč tě holky nechtějí? rolí libového frajírka Evžena Roztočila.



„Při filmu Když v ráji pršelo se mnou paní režisérka neustále bojovala a nakonec to vyvrcholilo tím, že mě nechala předabovat," mrzí herce Zdeňka Podhůrského.



Jeho hlas má přitom velmi zajímavou barvu. „To, že jsem přebral před několika týdny Cenu diváka Františka Filipovského za Hlas roku 2012 je pro mne naštěstí dostatečná satisfakce," usmál se po letech Zdeněk Podhůrský. Ocenění převzal za roli Nicholase Rushe v seriálu Hvězdná brána: Hluboký vesmír.



Z natáčení Když v ráji pršelo si mj. vybavuje scénku s Jiřinou Jiráskovou, které v ní předává peníze za stavební práce ve mlýně. „Scénu s ní jsem měl bohužel jen jednu. S oblibou na to vzpomínám, protože to byla herečka, kterou jsem vždycky měl moc rád," dodal Zdeněk Podhůrský.