Pokračovala tím, že situace na jihu Čech, stejně jako ve zbytku Česka, se nevyvíjí dobře. "Epidemie se rozjíždí neskutečným způsobem," posteskla si. "Už jsem skeptická k řečem, že to máme pod kontrolou. Snažíme se o to, ale 1164 nových případů za včerejších v naší republice není ve srovnání s okolními zeměmi vůbec příznivé." Porovnala i počet aktuální nakažených dnes a před dvěma měsíci. "Třináctého července jsme měli 13 aktuální nakažených, teď jich je 409."

Zajímavé jsou i zdroje nákazy. "Nejvíc se to šíří v rodinách a v zaměstnání, ale dalším významných jsou společenské akce. Například po koncertě skupiny Wohnout nám neustále vyskakují nové případy, další zajímavý cluster jsou Františkovy Lázně, podobně svatby, kde stačí jeden pozitivní člověk."

Počítá, že se nové případy objeví i ve školách. "Za alarmující ale považuji hlavně nárůst vážně nemocných a hospitalizovaných, v českobudějovické nemocnici je osmnáct lidi od 18 do 79 let, takže virus se nevyhýbá žádné věkové kategorii."

Kraj proto chystá zpřísnění opatření, které probere na čtvrtečním jednání bezpečnostní rady. "Vím, že to je nepopulární, ale nic jiného než kázeň, hygiena a solidarita nepomůžou. Právě to je důvod, proč okolní státy jsou na tom lépe než my. A možná že naše určitá lehkomyslnost není v tuhle chvíli úplně na místě. Někteří virologové říkají, že nás čekají těžký podzim a zima a my musíme udělat všechno proto, abychom to zvládli s našimi kapacitami v nemocnicích a šíření viru omezili co nejvíce. Ke zranitelným musíme mít ohleduplní my, kteří máme pocit, že zranitelní nejsme," uzavřela.

Zdroj: Youtube