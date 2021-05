Hejtman se navíc chce vrátit k původní, přímé variantě podjezdu pod nádražím, mluví v té souvislosti také o vykupování domů v Pětidomí.

Plánování podjezdu začalo už v roce 2001, kdy byla ze sedmi navržených variant vybrána ta, která pod hlavním budějovickým nádražím propojuje křížení Průmyslové a Mánesovy s Dobrovodskou. Jak to ale vypadá, stavba nebude hotová ani před dokončením dálnice D3, a tak auta, která pojedou do města z dálničního přivaděče od Mladého, budou všechna projíždět po zanádražní silnici, z níž směrem k centru odbočí na Rudolfovskou pod viadukt.

Rozštípnout to celé chce jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS), kraj totiž bude stavbu realizovat. Své plány přiblížil v pátek na tiskové konferenci. „Před čtrnácti dny jsem k nám pozval ředitele Správy železnic a bohužel vyplynul jeden zásadní problém, který jsem tušil,“ řekl. „Vyústění tunelu v Plynárenské koliduje s jejich projektem podchodu do Suchého Vrbného a parkovacího domu. Projektanti se tak dostali do situace, že projektují dvě různé stavby na stejných pozemcích.“

Že se o podchodu v místě plánovaného tunelu dozvěděli až letos, vysvětlil náměstek českobudějovického primátora Petr Holický. „Město se Správou železnic od prvopočátku všech záměrů, týkajících se lokality nádraží, intenzivně koordinuje všechny své aktivity, vzhledem k načasování se však některé projekty nepotkaly, což je také případ Přeložky silnic II/156,157 – podjezd pod kolejištěm a Podchodu pod nově rekonstruovanou výpravní budovou směrem do Pětidomí, který ústí v místě plánovaného parkovacího domu,“ vysvětluje. „Projekt podchodu byl městu představen až v letošním roce a v tu chvíli již bylo řešení podjezdu/přeložky zpracováno. Ačkoli se jeví, že jsou v tuto chvíli oba záměry v kolizi, je na dalším jednání, aby se disproporce odstranily.“ Potvrdil také, že bude svoláno jednání za účasti města, Jihočeského kraje a Správy železnic, kde by se sporné body měly vyřešit.

Kraj chce převzít přípravu tunelu od města

Martin Kuba zahájit jednání se SŽ i s vedením města zahájit co nejdříve. „Nemusíme se mít rádi, ale potkávat se musíme, kvůli občanům Budějovic. Když na to budeme rezignovat, podjezd nebude nikdy.“ S ředitelem SŽ se hejtman dohodl na ustavení společné pracovní skupiny, která se bude snažit projekt dořešit. „Do příštích čtrnácti dnů bychom se rádi sešli, jsme připraveni převzít projekční přípravu, vést ji společně se Správou železnic, což by bylo i ekonomicky výhodné. Enormní náklady představují například také výluky, které by šly skloubit se stavbou SŽ, jinak za ně zaplatíme i tři sta milionů navíc.“ V pondělí hodlá své plány přiblížit krajským zastupitelům, osloví primátora, navrhne setkání a domluvu, jak by kraj mohl projekt převzít.

Jak šel čas s tunelem?

Návrat k přímé variantě?

Hejtman Kuba považuje za mnohem rozumnější a za nejjednodušší původně schválenou, tedy přímou variantu podjezdu. To ale znamená znovu zahájit diskuse s majiteli pozemků a nemovitostí. „Často se vyplatí to od lidí za tržní komerční cenu vykoupit, aby si mohli koupit něco jiného. Ztráty za těch dvacet let jak na penězích, tak v zatížení dopravou jsou mnohem horší cesta,“ nadnesl. „Teď ale neumím říct, jestli je přímá varianta možná tak, jak byla navržena, možná by šla posunout.“

Cena se z původních 750 milionů vyšplhá nejspíš ke dvěma miliardám. „Třeba miliardu zaplatí státní Správa železnic, koordinace je extrémně nutná,“ doufá. Pro příklad uvedl, že z jeho jednání s ministrem Havlíčkem vzešla dohoda, že ministerstvo dopravy kraji přispěje 200 milionů na stavbu Jižní tangenty. „A to je hodně peněz, to je pět mateřských školek,“ vyčíslil.

Hrozí kolaps kvůli tunelu Pohůrka

Podjezd pod budějovickým vlakovým nádražím měl být hotový ještě před dokončením D3, měla jím sjíždět auta z D3 do města. Teď hrozí, že město bude do dvou let pod náporem provozu úplně kolabovat. V roce 2023, kdy má skončit stavba městského úseku D3, bude chybět kilometr dlouhý tunel Pohůrka (mezi Dobrovodskou a Ledenickou), za kterým bude D3 pokračovat. Došlo by tak k absurdní situaci, kdy veškerý provoz z dálnice bude převáděn přes město. „Zatím se nabízejí dvě trasy: po zatím nedostavěné Jižní tangentě budou auta sjíždět na krumlovskou silnici I/3 a projíždět Budějovicemi tak, jako teď, nebo pojedou přes Suché Vrbné, kdy by provoz z mimoúrovňové křižovatky Pohůrka vedli přivaděčem do Mladého,“ přiblížil Martin Kuba. „Všichni by projížděli po zanádražce a vyjížděli by u Ferenčíka na dálnici, což si vůbec neumím představit.“

Z historie plánování podjezdu:

2001: představeno 7 variant tunelu, vybráno přímé propojení z křížení Průmyslové a Mánesovy do Dobrovodské

2005–6: zpracována projektová dokumentace (PD) pro územní rozhodnutí

2006: vydáno územní rozhodnutí, PD pro stavební povolení

2010: zrušení rozhodnutí kvůli odvolání vlastníků nemovitostí v Dobrovodské. Projekt se ocitá v Bílé knize investic JčK, s cenou 750 mil. Kč

2014: město (v čele OPB a ČSSD) se blíží dohodě s majiteli domů o vykoupení

2018: (OPB a ANO) město přichází s novou variantou: tunel se stočí doleva a vyjde v Plynárenské

2020: kruhová křižovatka v Plynárenské se v projektu posouvá směrem k vlečce, plánovaná cena překračuje 2 mld. Kč