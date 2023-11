Příběh Krále Šumavy: Převaděč Josef Hasil byl jako stín, uměl se dostat z léček

Ve druhé, třídílné řadě budou diváci sledovat nejen Josefa Hasila, jenž hledá cestu z komunistického lágru, kam byl odsouzen s koncem první série na devět let, ale také příběh jeho milé Marie, jíž v seriálu stvárnila Gabriela Heclová. Její láska ke Králi Šumavy bude vystavena těžkým zkouškám. Nejen, že musí snášet výslechy, pohrdání sousedů i svého otce, ale také se kolem ní začínají ochomýtat muži, kteří by byli nejraději, kdyby na Josefa zapomněla. Ten se tak musí z lágru dostat co nejrychleji, aby se měl ke komu vracet.

Zdroj: Deník/Jana Vandlíčková

Režie se ujal Damián Vondrášek pod režijní supervizí tvůrce první řady Davida Ondříčka. Chtějí pokračování dopřát péči a čas. „Já si natáčení užívám z jiné perspektivy než jako režisér. Teď se na to můžu dívat z nadhledu a spíš pomoct radou a kibicováním,“ říká David Ondříček, který s Damiánem Vondráškem konzuluje každou verzi scénáře. „Hlavně objasňuji, co jsem tím v první sérii myslel a jak by se postavy měly vyvíjet,“ dodal. Režisér Damián Vondrášek zase ujistil, že natáčení je velká výzva. „Nejvíce řešíme postavy. Zároveň se snažíme co nejvíc navázat na první sérii. Chceme dobu ukázat novou optikou. Na Josefa Hasila čekají zásadní životní zkoušky, a zatímco první série se do velké míry věnovala Hasilově bezstarostnému mládí a chování, teď přichází na důsledky jeho konání. Diváci tak mohou očekávat, že přituhne,“ uvedl.

Jen pár stovek metrů od Českých Žlebů natáčeli filmaři další sérii Krále Šumavy pod režijním vedením Damiána Vondráška. Hlavní hrdina Josef Hasil v podání Oskara Hese při natáčení nesměl chybět.Zdroj: Deník/Jana VandlíčkováPředstavitel Josefa Hasila Oskar Hes tvrdí, že Damián Vondrášek v něčem je mladší kopii Davida Ondříčka. „Oba vědí, co od nás herců chtějí a u obou vnímám režijní jistotu. Krále Šumavy čeká dynamičtější, vypjatější a řekl bych že i akčnější pokračování,“ řekl Oskar Hes, který před nedávnem poznával Šumavu u Českých Žlebů právě v roli Josefa Hasila. Natáčení se odehrává nejen na Šumavě, ale také v Brně nebo Doksanech. „V dnešní době už nejde najít autentické lokace, takže to pro nás je cesta kolem naší země,“ vysvětlil Damián Vondrášek.

VIDEO: Král Šumavy se vrátil. Premiéru si užili diváci v Husinci

Příběh Krále Šumavy připomíná hrůzu doby, kdy se děj samotný odehrál a mnozí lidé si je ani neumějí představit. Předpremiéru měla třídílná minisérie loni v listopadu v Husinci u Prachatic. Té se účastnili jak režisér David Ondříček, tak autor románu Návrat Krále Šumavy, podle které byl seriál natočen, David Jan Žák. Mezi diváky v první řadě tehdy nechyběli ani příbuzní Krále Šumavy Josefa Hasila. V první řadě usedl jeho syn Josef Vávra.

Král Šumavy se vrací domů. V Husinci se koná premiéra minisérie Davida Ondříčka