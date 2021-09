Velký dík patří zejména vedení města Prachatice za spolupráci a vytvoření podmínek pro pořádání této sportovní akce. Velice si vážíme této podpory z dotačního programu „Volnočasové aktivity 2021“, bez které by nebylo v Našich silách takovou akci pořádat. Děkujeme.

V soutěžním klání mladých hasičů v kategorii mladí hasiči - mladší si prvenství vybojovaly děti z SDH Čkyně, následovány stříbrným družstvem z SDH Budilov. A místo třetí patřilo dětem z SDH Vitějovice. Kategorii mladí hasiči - starší ovládly děti z SDH Svatá Máří, stříbro putovalo do Vitějovic a jako třetí se umístilo družstvo dětí z SDH Budilov. Novými vlastníky putovních pohárů pro rok 2021 jsou tedy družstva mužů i žen z SDH Žernovice. Soutěže se v kategorii mužů premiérově zúčastnil také nově postavený tým domácích z SDH Prachatice. Soutěžní odpoledne proběhlo dle časového harmonogramu a hlavně bez újmy na zdraví účastníku, pokud nepočítáme oděrky na dlani člena z jednoho soutěžního týmu mužů, profesionálně ošetřené zdravotnicí z ČČK Prachatice.

Pohár je součástí Prachatické hasičské ligy ročníku 2021. Organizaci soutěže si vzal pod patronát „domácí“ Sbor dobrovolných hasičů Prachatice ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů ČMS Prachatice a Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje, Územním odborem v Prachaticích. Soutěž proběhla dle pravidel požárního sportu. Mužskou část ovládli s přehledem hasiči z SDH Žernovice, následovaní SDH Žitná. Bronz si odvezlo družstvo s SDH Vadkov. V ženské kategorii zvítězily hasičky s SDH Žernovice, stříbro bralo družstvo SDH Vitějovice a konečně bronz putoval do Nebahov.

V sobotu 18. září se v Prachaticích na Horním náměstí uskutečnila denní soutěž hasičských družstev všech věkových kategorií v požárním útoku „O pohár starosty města Prachatice“. Soutěžního klání se zúčastnilo 35 hasičských družstev, a to 9 mužských, 6 ženských a 20 dětských. Celkem tedy 245 soutěžících z celého okresu Prachatice, kteří změřili své síly v klasické disciplíně Požární útok.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.