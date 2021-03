Zdroj: Deník

„Zrovna vyrábím výzdobu na místo posledního odpočinku. Vím, že jde vazbu pro pána, a tak volím tmavší barvy,“ vysvětluje a zároveň tvoří. Nápadů má nespočet. Čerpá z přírody, časopisů i internetu. „Když vidím něco hezkého, zapamatuji si to a přetvořím k obrazu svému nebo zákazníka,“ vysvětluje.

Aranžování ji bavilo od dětství, ale naplno se mu začala věnovat před jedenadvaceti lety. „Zdědila jsem trafiku, a tam jsem si začala listovat ve floristických časopisech. Jednou jsem objevila soutěž, do které jsem se přihlásila,“ vzpomíná.

Napoprvé se ale úspěch hned nedostavil a paní Hana se rozhodla, že o rok později se přihlásí znovu. Vyplatilo se a její vazba byla na druhém místě. To už věděla, že tohle povolání je jejím osudovým a z trafikantky se stala skvělá floristka. To se vyplatilo na svatbě nevlastního syna, kterému připravila kompletní výzdobu. A protože se líbila, přišly další nabídky. Mezi tím se s manželem nastěhovali do domku v Chlumanech, kde si nápady a šikovnost si Hana Milotová nenechává jen pro sebe. Dekorace učí vyrábět ženy a dívky z Chluman i sousedních obcí. „Kdo chce, přijde a tvoří. Většinou před Vánoci, Velikonocemi nebo na dušičky,“ uzavírá.