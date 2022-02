Jako předkrm bačov lopárik nebo šmirkas, polévka gazdovská kapustnica, hlavní jídlo bryndzové halušky so smetanou, baraní kotlíkový guláš nebo cesnakový jahňací rezeň v špenátovom cestíčku a dorazit se múčnikem zemiakové lokše s makovou a orechovou posýpkou… Takhle si užijete v budějovických Masných krámech na dnech slovenské kuchyně. Ochutnávat můžete až do neděle.

Slovenská kuchyně v českobudějovických Masných krámech. Zleva učnice Nela Píglová, šéfkuchař Hauser a Jana Prošková. | Foto: Deník/Jaroslav Sýbek

K hodování vám navíc zahraje Ludová muzika bratrov Wimmerovcov, a to ve čtvrtek 24. a pátek 25. února od 12 do 15 a od 19 do 23 h, v sobotu 26. února od 12 do 15 h.