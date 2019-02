České Budějovice - Další pokus postavit moderní stánek místo dosluhující budějovické sportovní haly je ve hře. Rada města v pondělí rozhodla vypsat novou veřejnou zakázku na multifunkční centrum Dlouhá louka.

Vyrůst by mělo podle původního projektu volejbalového klubu, na který je už vydané stavební povolení. „Dokumentace doznala jen dílčích změn, jako je úprava počtu sedadel či změna povrchů v některých částech stavby,“ nastínil náměstek primátora Petr Holický.



Nyní Budějovice hledají firmu, která zbourá starou sportovní halu a postaví nové centrum, v červnu by se mohla podepsat smlouva.



Nebýt loňského rozhodnutí zastavit akci, mohlo se stavět už nyní. Stopku záměru ale vystavila příliš vysoká cena. Radnice měla připravených přes 300 milionů Kč, ale nejlevnější firma nabídla 480 milionů.



Tentokrát Budějovičtí počítají i s vyššími výdaji. „Pravděpodobná hodnota nové zakázky je 668 404 000 korun i s DPH, tuto cenu ale považujeme za nepřekročitelnou,“ naznačil Petr Holický.



Loňský pokus ztroskotal mimo jiné i na protestech odpůrců stavby. Našli například skulinku v dokumentaci, kterou je třeba napravit.



Vlnu nevole zvedly i obavy některých sportovních klubů, že po dobu stavby nové haly přijdou o adekvátní zázemí. „Radnice tuto otázku bere na svá bedra. Náhradní prostory máme v nové hale v ZŠ Oskara Nedbala, paralelně tam pracujeme i na investici do atletického koridoru, který by měl být hotový před letošní zimní sezonou. Problematická je hala na házenou, i v tomto případě ale hledáme řešení,“ ujišťuje sportovce náměstek primátora Petr Holický.



Že se projekt tentokrát podaří dotáhnout do konce, věří manažer VK Jihostroj Robert Mifka: „Nejen volejbal, ale i ostatní sporty si zaslouží důstojné prostředí. Nová hala umožní i konání zajímavých kulturních akcí. A to vše stojí za dočasné provizorní zázemí,“ je přesvědčen.