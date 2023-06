Obrovský úspěch má na svém kontě student prachatického Gymnázia Jan Kouba. V silné konkurenci vybojoval třetí místo v národním kole Ekonomické olympiády. Na jeho skvělý výsledek upozornila ředitelka střední školy Jana Dejmková.

Jan Kouba z prachatického gymnázia postoupil do mezinárodního kola ekonomické olympiády. | Foto: Gymnázium Prachatice

Jan Kouba z prachatického gymnázia postoupil do mezinárodního kola ekonomické olympiády.Zdroj: Gymnázium PrachaticeNárodní kolo Ekonomické olympiády se uskutečnilo před pár dny v pražské České národní bance. Zástupkyně ředitelky Věra Chválová, pod jejímž vedením se Jan Kouba připravoval, upřesnila, že VII. ročníku olympiády se účastnilo 30 800 studentů ze středních škol v České republice. „Zapojilo se celkem 503 škol a finalistů postupujících do národního kola v ČNB bylo pouhých padesát,“ uvedla. Jan Kouba zúročil své znalosti dokonale a skončil třetí. „Navíc postupuje do mezinárodního kola středoškolské soutěže o ekonomii a financích,“ doplnila Věra Chválová. Jan Kouba je studentem septimy prachatického víceletého Gymnázia a v příštím školním roce ho čeká maturita.

Vedení školy proto Janu Koubovi posílá gratulace. „A přejeme další skvělé výsledky nejen v ekonomii,“ uzavřela zástupkyně ředitelky.