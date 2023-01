Autor scénáře k filmu, který se natáčel i na jihu Čech v Táboře, to řekl 6. ledna na dětském oddělení karlovarské nemocnice, které je teprve šestým zařízením, jež obdrželo jednoho z dvaceti speciálních obřích plyšových psů Gump. Za účasti jeho živé předlohy ho předal sám Filip Rožek. Při rozhovoru se sestřičkami dětského oddělení prozradil, že se chystá pokračování filmu i knihy. Mohl by mít premiéru už na konci roku a mohl by se z něho stát vánoční film.