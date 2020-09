Z Grainetu vybíhali v sobotu 12. září běžci partnerských měst Prachatice a Grainet do Běhu svobody 2020. Ten v loňském roce k výročí třiceti let pádu železné opony obnovil prachatický maratonec Jan Kocourek.

Běh svobody 2020 z Grainetu do Prachatic. | Foto: Jana Kocourková

Trasu dlouhou přibližně pětapadesát kilometrů desítka běžců, pět z Prachatic a pět z Grainetu, ukončila na prachatickém Velkém náměstí před čtvrtou hodinou odpoledne. „Kopírovali jsme trasu středověké Zlaté stezky. Dvakrát jsme z ní ale zcela záměrně vybočili,“ popsal hlavní organizátor. Poprvé to bylo, když skupina chtěla položit květinu k pomníku Bohumila Hasila. V pondělí 14. září září totiž uplynulo 70 let od chvíle, kdy byl bratr Krále Šumavy u Českých Žlebů zastřelen pohraniční stráží při nelegálním přechodu československých hranic. „To bylo dohromady pět kilometrů navíc,“ podotkl Jan Kocourek. Podruhé šlo o překvapení pro německé běžecké kolegy. „Vloni nám připravili překvapení v podobě výšlapu na rozhlednu Haidel. Nechtěli jsme je připravit o panorama Šumavy z naší rozhledny Libín,“ zdůvodnil Jan Kocourek druhé vyhnutí z trasy Zlaté stezky.

Běžci se po trase střídali po pěti až deseti kilometrech, ale i tak každý nich měl v Prachaticích „v nohách“ zhruba 30 kilometrů. „Běželo se skvěle, nejhorší úsek cesty byl Grainetu na Haidel, kde je na čtyřech kilometrech převýšení asi 450 metrů. Něco jako u nás do Libína,“ popsal Jan Kocourek. Štafetový kolík letos zůstal na české straně a Jan Kocourek s Josefem Štemberkem začínají plánovat příští třetí ročník běhu. „Nějaké nápady už mám, chtěli bychom zapojit obce po trase běhu. Letos nás úžasně přijali ve Volarech nebo v Stožci. Třeba si i u nich najde nějaký běžec,“ odhalil plány organizátor Běhu svobody 2020. Jisté je každopádně to, že start běhu 2021 se uskuteční na prachatickém Velkém náměstí.