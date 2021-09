„Předběžně počítáme s říjnovým termínem, kde se zájemci zároveň setkají s umělci, kteří v galerii momentálně vystavují,“ upřesnila Šárka Hettnerová. Výstava Tuto a Tamto, Pavel Photogen – fotografie a Zdeněk Manina – sochy, je tam k vidění do 23. října. Kontaktovat galeristky je možné mailem, zprávou nebo telefonicky: 731 102 844, shettnerova@kisprachatice.cz , jjenickova@kisprachatice.cz nebo 388 318 612.

Komentovanou prohlídku chtějí uspořádat galeristky v prachatické Galerii Dolní brána. Proto vyzývají milovníky umění, aby se přihlásili, zda by měli o takovou prohlídku zájem.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.