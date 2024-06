Lázně Frymburk. To označení je oficiální. Městys Frymburk, který leží na břehu Lipna, získal status přírodních léčebných lázní. Nic už tak nebrání tomu, aby zde postupně vznikly lázně. Podobné, jaké jsou třeba v Třeboni, Bechyni, Bohdanči nebo v Karlově studánce. Samozřejmě uzpůsobené zdejšímu prostředí a medicínskému či lékařskému zázemí a zaměření. Léčit se tam bude rašelinou z nedalekého ložiska, pacientům budou pomáhat rašelinové zábaly nebo slatinné koupele.

Ve frymburském wellness hotelu, který bude procedury nabízet, budou maximálně efektivně využívat léčebné vlastnosti tamní rašeliny, která se začne těžit v lesích nedaleko frymburské osady Světlík. „Zažívám nepopsatelný pocit radosti, protože na tento den čekám posledních 15 let svého života. Jedná se o klíčové rozhodnutí. Splnili jsme obrovské množství různých podmínek. Laicky řečeno, máme teď z nejvyšších míst potvrzeno, že Frymburk je místo zdraví prospěšné,“ neodkáže skrývat své nadšení starosta Frymburka Oto Řezáč, který je autorem myšlenky a celý projekt Lázně Frymburk protlačil spletí legislativních překážek a nepřehledných úřednických uliček.

Městys teď na nadcházející období, než bude otevřený nový lázeňský pavilon, plánuje investice v řádech desítek milionů korun především do infrastruktury a propagace. Desítky milionů do rekonstrukce dá i samotný Wellness hotel Frymburk. „Pro nás je to teď začátek. Čeká nás obrovský kus práce, mimo jiné i na poli marketingu,“ předesílá Oto Řezáč, který stojí v čele frymburské radnice už přes 25 let a patří mezi služebně nejstarší starosty na jihu Čech.

„Je to neuvěřitelné, vynaložené úsilí zastupitelstva, pana starosty městyse Frymburk a také našich kolegů, kteří na celém tomto projektu pracovali a pracují,“ uvádí Bořivoj Vágner, majitel Wellness hotelu Frymburk. To je svého druhu největší zařízení na Lipensku, zde se budou nabízet veškeré lázeňské procedury.

Lex Frymburk

Vznik Lázní Frymburk potvrdila Vyhláška č. 151/2024 Sb., tedy Vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Frymburk, pro kterou už se na Lipensku vžilo přízvisko Lex Frymburk. Vyhlásilo ji Ministerstvo zdravotnictví ČR v půlce června. Účinnou se stane od 1.července. „Do konce roku máme příslib, že získáme Statut lázeňského místa. Jedná se o důležitý krok, ale jeho získání není tak náročné, nicméně je nezbytné. Počítám s tím, že projekt lázní nabudí místní podnikatele a řadě z nich pomůže. Věříme, že bude ku prospěchu všech obyvatel městyse a stane se počátkem řady nových podnikatelských aktivit. Lidé ve Frymburku jsou podnikaví, pracovití a chytí novou příležitost za pačesy kdykoli. O to strach nemám,“ říká starosta.

„Vedení městyse a jeho spolupracovníci mají můj největší obdiv, že to dokázali. My jsme se o stejnou věc pokoušeli v Hluboké nad Vltavou mnoho let a nedokázali jsme to. Frymburským blahopřeji! Je to další obrovský krok k rozvoji městyse a celého regionu. Lipensko tak získalo neuvěřitelně vzácný statut, ke kterému vedla opravdu dlouhá cesta,“ chválí Frymburské českokrumlovský senátor Tomáš Jirsa.

„Frymburku a Lipensku gratulujeme! Lázně jsou pro Třeboň naprosto zásadním turistickým tahákem, jenž významně napomáhá také v období mimosezóny. Třeboňské lázeňství má tradičně vysokou úroveň lékařské péče a služeb, kapacity třeboňských lázeňských domů jsou však celoročně téměř stoprocentně obsazené. Přejeme Frymburku totéž!“ uvedla Bára Bicková, destinační manažer pro oblast Třeboňska.

Frymburk je čtvrtým lázeňským místem na jihu Čech a šestatřicátými lázněmi v Česku. Žije zde 1400 obyvatel a aktuálně ho ročně navštíví vyšší desítky tisíc spokojených turistů, především v létě a v zimě. V plánu tu mají poskytovat lázeňskou péči pro zpočátku cca dvě stovky hostů denně. Výjimečnost celé situace podtrhuje skutečnost, že od roku 1989 na mapě lázeňských míst v České republice přibylo pouze jediné místo – jihomoravské město Lednice.

Vznik Lázní Frymburk potvrdila vyhláška o stanovení přírodních léčebných lázní Frymburk. Léčebný pavilon bude v tamním wellness hotelu. Na snímku náměstí.Zdroj: Deník/Zuzana GabajováKoncept frymburských lázní je založený na léčebných metodách balneo, pohybové a fyzikální terapie. „V oblasti balneoterapie budeme využívat hlavně přírodní léčivý zdroj - peloid, který budeme zpracovávat na rašelinu a slatinu. Tu budeme aplikovat v podobě rašelinových zábalů, slatinných koupelí a dalších. Co se týče pohybové a odborné terapie, tak budeme vycházet ze základů fyzioterapie, stabilizačního a mobilizačního systému a kineziotapingu. Vše bude doplněno pohybovými terapiemi fitness, jógou a léčebnou tělesnou výchovou,“ uvádí vedoucí budoucího lázeňského provozu Jakub Ferra.

V minulých letech se Frymburku podařilo získat pro městys pozemky kde se nachází ložisko peloidu, které svými fyzikálními a chemickými vlastnostmi odpovídá požadavkům na léčebné užití. Ložisko bylo následně osvědčeno jako ložisko Blatná (č.j. MZDR 2967/2019-6) dle lázeňského zákona.

„Samozřejmě budeme chtít lidem poskytnout co nejvíce odborné medicíny pomocí fyzikální terapie složené s fyzikálních přístrojů zaměřené na laserovou terapii. Budeme se zaměřovat na léčbu poškozených měkkých tkání, postcovidový syndrom, biostimulaci, rehabilitaci, elektroterapii, a léčbu vertebrogenních, degenerativních, zánětlivých onemocnění svalů a nervů a ortopedii,“ vyjmenovává Jakub Ferra.

Hotel čeká přestavba jednoho celého pavilonu, ve které vzniknou lázně v podobě, která skutečně přísluší komplexním moderním lázním. Vše se bude odehrávat pod vedením odborně kvalifikovaných osob. V plánu je rekonstrukce prostorů bývalého konferenčního sálu.

„K ní se přistavuje technologická část, místo, ve kterém bude probíhat proces zpracování přírodního rostlinného materiálu do finální podoby která bude sloužit k léčebným účelům. Po využití příslušného množství peloidu (rašeliny a slatiny) bude rostlinný materiál odvážen zpět na rašeliniště k humifikačním procesům které obnoví účinnost a vlastnosti peloidu,“ uvádí ředitel zdejšího hotelu Bořivoj Vágner.

K rašeliništi nyní městys buduje přístupové komunikace, ochranná pásma, oplocené průzkumné vrty, každý týden se vyhodnocují posudky vlivu na životní prostředí. „Je to velice složitá mozaika činností složená snad z tisícovky jednotlivostí, které je třeba poskládat. Městys nyní například hledá místa pro nové turistické trasy. Vedle Wellness hotelu Frymburk máme asi 30 hektarů lesa, ve kterém plánujeme turistické cesty pro pěší i kola. Plánujeme síť chodníků se štěrkem a drtí, která bude zasahovat do lesa a sestupovat k jezeru,“ vysvětluje starosta Řezáč.

Ve Frymburku nyní také budují tzv. odpočinková a pohledová místa. „Na našem poloostrově hledáme hezké, zajímavé partie, na něž umístíme například lavičku, stolek, popisek s historickým obrázkem toho místa a tím, co je vidět nyní a třetí rozměr je, že se každý může zasnít a vidět případně i budoucnost. Dále se zaměřujeme na asi čtyři kilometry dlouhé území okolo Náhlovského potoka. V koridoru zhruba 10 až 15 metrů širokém vzniknou háječky, odpočinkové zóny bez jakéhokoliv provozu,“ uzavírá starosta.

