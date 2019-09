/ANKETA/ Silnici u Strážného opravuje Strabag. Je zúžená do jednoho pruhu a provoz řídí semafor. Odpoledne se tam tvoří kolony. Šoféři od hranic po šichtě v Německu čekají i hodinu, než se vůbec k semaforu dostanou.

Páteční cesta z Německa se pořádně protáhla. U Strážného stály stovky aut hodinu před semaforem ve dvou pruzích. Někteří z nich hledali jinou cestu a otáčeli se. | Foto: Leoš Russ

Na druhé straně směrem do Bavor se krčí pár aut a interval na zelenou je dlouhý stejně. Být tam po ruce někdo zodpovědný, asi by si v pátek vyslechl pár peprných vět. Po masáži na sociální síti se snad nastavení změní. Každopádně je dost zvláštní, že to stavbyvedoucího nenapadne rovnou.