V netradičním čase, ale na tradičním místě se uskuteční letošní ročník festivalu Vimperský Frňák. Dvoudenní akce proběhne od 7. do 8. srpna na letním kině ve Vimperku a na své si přijdou zejména děti, pro které jsou v programu hned čtyři pohádky a další tradiční i netradiční představení.

Vimperský frňák. | Foto: Ilustrační foto poskytl: Jan Švehla

Dospělí si letos také přijdou na své a budou se moci zaposlouchat do moderního country folku od irsko-kanadské dvojice muzikantů nebo si zasoutěžit o zajímavé ceny při kvízování. Festival navíc podpoří Centrum Paraple, na které půjde 5 Kč z každé prodané vstupenky a výtěžek z kvízování. „Pro diváky máme nachystaný ideální rodinný program. Pohádky od souborů Studna a Bouček jsou u Vimperáků vždy oblíbené a my k nim navíc přidáváme ještě další skvělá představení, která budou bavit opravdu každého. Příjemné posezení v letním kině s bohatým programem je ideální pro každého,“ popisuje akci Jan Švehla, předseda pořádajícího spolku Berit. Na Frňáku se jako vždy představí několik novinek. K obohacení programu přispěje Kynologický klub, který předvede ukázky dovedností svých chlupatých svěřenců. Děti všeho věku se pobaví při unikátní (ne)regulérní cirkusové show a pokud si budou chtít odpočinout, čeká na ně stan plný deskových her a komiksů všeho druhu.