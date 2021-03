Sedmidenní výskyt koronaviru přepočtený na 100 tisíc lidí se ve čtvrtek 11. března dostal těsně pod hranici 160. V okrese Freyung - Grafenau proto i nadále platí přísnější opatření v podobě distanční výuky i noční zákaz vycházení. Karl Matschiner, mluvčí okresu Freyung - Grafanau, pro Deník uvedl, že jen v testovacím centru na hraničním přechodu Philippsreut zdravotníci odebrali 448 PCR a 5013 rychlých antigenních testů.

"Mezi antigenními bylo pětapadesát pozitivních lidí," upřesnil. V celém okrese bylo vyhodnoceno zhruba 2200 PCR testů. "Výsledky všech PCR testů na okrese jsme odhalili patnáct pozitivních pendlerů," řekl Karl Matschiner. Okres zároveň rozšířil nabídku testování. Ke stálým testovacím centrům ve Philippsreutu a Freyungu o víkendu přibude ještě další ve Waldkirchenu. Tam bude centrum otevřené od 10 do 18 hodin.

Okresní správce Sebastian Gruber mezi zveřejnil, že podle rozhodnutí ministerského předsedy Markuse Södera přijde do bavorského příhraničí sto tisíc dávek vakcín. Úřad ve Freyungu ale zatím nevím, kolik dávek přesně dostanou. "Vítám, že máme příležitost používat tyto další dávky flexibilně tam, kde je situace nejhorší. To nám umožňuje mít přímý vliv na infekci v regionu," komentoval Gruber oznámení bavorského ministerského předsedy. „Flexibilní použití“ ale podle něj neznamená, že budou všechny vakcíny budou využity mimo prioritní skupiny. „Doplňkovou vakcínu používáme tam, kde je to z epidemiologického hlediska nejrozumnější a nejnaléhavější,“ řekl. Zvláštní příděly vakcín zřejmě dostanou učitelé a zaměstnanci škol nebo lidé v systémově důležitých společnostech.

V okrese Freyung-Grafenau bylo do středy 10. března provedeno více než 9 000 očkování. Asi 6 200 zájemců dostalo první dávku a přibližně tři tisícovky lidí druhou dávku vakcíny. Z posledních statistik okresu vyplývá, že v okrese Freyung - Grafenau je denně očkováno asi 300 lidí.