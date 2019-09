Bez necelých tří minut rovná hodina. To je čas, který zajistil Františkovi Stropnickému prvenství v soutěži Modrý dým, která se konala v sobotu ve Volarech.

Soutěž v kouření doutníků na čas a délku popela ve Volarech. | Foto: Jaroslav Pulkrábek

Úkolem soutěžících bylo vydržet kouřit doutník co nejdéle, aniž by jim přitom spadl popel ze špičky. „Když doutník někdo jen drží, tak zhasne a prohrál, když s ním moc manipuluje, tak zase hrozí, že mu spadne popel a rovněž končí. Takže to chce zlatou střední cestu, zvláště v závěru, kdy má popel délku hodně přes pět centimetrů,“ vysvětlil záludnost soutěže Jaroslav Pulkrábek, ředitel volarského KICu.