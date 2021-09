Po třiapadesáti letech našel František Ferič z Vlachova Březí kámen na kopci Prašivec, do kterého v srpnu 1968 vytesal iniciály svého jména a jména své budoucí manželky. Tehdy sice ještě nebyli svoji, ale už vychovávali roční dceru. V onom kritickém roce při ruské invazi totiž pan František sloužil jako voják v Písku.

Manželé Feričovi z Vlachova Březí. | Foto: Deník/Jana Vandlíčková

Původem jsou ale oba manželé z Teplicka. Tehdy v noci pár dnů po vpádu ruských vojsk měli vojáci z Písku výjezd do Nalžovských hor. „Tehdy to byl devatenáctiletý kluk a vytesal tam něco jako zamilovaný vzkaz. Celá ta léta, co jsme spolu, o něm mluvil, že by ho chtěl jednou najít,“ popisovala Nora Feričová, která stojí za tím, že se kámen s vytesanými písmeny vydali hledat.