Pořadatelé z volarského Domečku nezapomněli ani na doprovodný program, a tak se skákalo se v pytlích, střílelo z luku, chytaly se ryby a malovalo na obličej. O malování byl největší zájem zejména mezi slečnami. Vlaďka tak malovala na přání kocoury, pejsky, ale i hada podle draka. "To abychom ladily," hlásila majitelka draka s motivem kobry.

Svatý Václav poslal do volarské kotliny bezvětří, ale ani to volarským dětem nezabránilo v tom užít si podzimní drakiádu na "plné pecky". I když bylo třeba start draka vzít s rozběhem.

