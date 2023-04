Ve Vimperku zahájila vernisáží výstava fotoobrazů s názvem Moje Šumava aneb Šumava objektivy 53 fotografů. V krásné historické budově, kde se nachází knihovna ve Vimperku, přivítala přítomné, autory i veřejnost vedoucí knihovny Eva Buryánová, která poděkovala zejména pánům Vladimírovi Kuncovi a Toníku Yetimu Jelínkovi, kteří jsou otcové této myšlenky a poděkovala za to, že tato zajímavá výstava může prostorách vimperské knihovny být.

Třiapadesát fotografů se podílelo na výstavě, která je k vidění ve vimperské knihovně. | Foto: Ladislav Beran

O úvodní slovo se postaral jeden z autorů Jan Tláskal, který je pedagogem vimperského gymnázia a zároveň učitelem hudby ve vimperské ZUŠ. Jeho velkým koníčkem je fotografie ve všech podobách. Jan Tláskal v úvodu připomněl, že výstava ve vimperské knihovně je již osmou štací od jejího uvedení ve Volarech. Za tu dobu projela téměř celé Česko. "Za měsíc se od nás přesune do Vlachova Březí," dodal a popřál výstavě ve Vimperku mnoho návštěvníků, kterým se budou fotografie líbit.

Vladimír Kunc doplnil, že výstava Moje Šumava objektivem 53 fotografů je zajímavá v tom, že hodně fotografů je přímo z této oblasti, nebo blízkého okolí, ale dost je i těch, kteří jsou daleko od ní, ale rádi sem jezdí. "Je to tak, že kdo sem jednou zavítal, vždy se sem vrátí, já jsem z Vysočiny a Šumavu miluji již mnoho let," řekl. Myšlenku o výstavě šumavských fotografií měl on a jeho dlouholetý kamarád Tonda Yeti Jeník, který Vladimíra Kunce doprovází na mnoha cestách, dlouho. "Jeník je z Kralup nad Vltavou a já z Vysočiny, sejdeme s v Táboře a vyjíždíme, nejen po místech, kde je výstava, ale najdeme si i zajímavá místa šumavských luhů a hájů k focení," vysvětlil. Pak už všem popřál pěknou podívanou, pěkný zážitek a vyzval veřejnost, aby ohodnotila v malé anketě tři fotografie. Jeden z návštěvníků pak bude vylosován na příští výstavě ve Vlachově Březí.

Poděkování patří pěveckému Canto, vimperského Gymnázia, který si pod vedením své zakladatelky a umělecké vedoucí Jany Tláskalové, připravil hudební doprovod.

Ladislav Beran