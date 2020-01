Komentovaná projekce starých fotografií běží ve Volarech již více než desetiletí, a proto je pro jeho autora stále těžší vyhledávat nové či neokoukané snímky.

„Tentokrát jsem si připravil fotografie a informace ze železničních kronik, už proto, že letos Volary čeká významné železničářské výročí – zprovoznění tratě z Volar na Pasov. No a druhým kulatým výročím je konec války a tak jsme se podívali na to co jí předcházelo a v co vyústila,“ komentoval výběr témat Jaroslav Pulkrábek.

Samozřejmě že nechyběla ani série snímků ze života šumavského lidu a dostalo se samozřejmě i na samotné Volary. „Pokaždé se objeví fotka, která vyvolá diskusi a střet názorů a vzpomínek, což je vždy asi to nejzajímavější. Následná diskuse je pak v podstatě stejně dlouhá jako pořad samotný,“ vysvětlil Jaroslav Pulkrábek.

Další volarský pořad Toulky starou Šumavou je naplánovaný na březen, nicméně do kulturního přehledu města je zařazena řada podobných akcí s jinými, veskrze zajímavými protagonisty.