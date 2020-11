Zdroj: Archiv fotografa„Koupil jsem si malý kapesní foťák, moc jsem to neuměl, ale všichni mé fotky chválili a říkali, že bych měl pokračovat,“ vzpomíná Lukáš Gallo, jak to všechno začalo. Již lepší fotografickou výbavu, kterou si na Novém Zélandu stačil pořídit, však musel doma prodat, kvůli finančním těžkostem. Loni si však Lukáš Gallo pořídil novou a rozhodl se focení věnovat naplno.

Na koníček padne veškeré jeho volno a spoustu peněz, které projede. Každý víkend stráví na Šumavě kvůli nočnímu focení. „V noci se seberu a jedu tam kvůli východu slunce. Pak chodím po horách do večera a čekám na západ slunce. Druhý den to samé,“ nastiňuje, jak vypadají jeho víkendy. Nachodí třeba 60 km.

„Jsem pěkně unavený,“ připouští. Rád fotí také jihočeské rybníky, svou srdcovou záležitost. Nejdůležitější a nejtěžší je podle Lukáše Galla zachycení správného okamžiku. „Světlo trvá jenom pár vteřin,“ přibližuje a dodává: „Když to vyjde, člověk má radost.“ Z 80 % se to prý však nepovede. Na fotku inverze pod hradem Kašperk čeká už tři roky. V jeho objektivu se objevuje jihočeská příroda, hlavně Šumava. „Líbí se mi i její pohnutá historie,“ vysvětluje. Rád fotí své rodné město, České Budějovice. „Je tu krásná architektura,“ myslí si. Zaměřuje se na nevšední pohledy a extrémní jevy počasí, objevuje nová místa. „Portréty mě nebaví,“ přiznává a vysvětluje: „Chtěl bych dělat lidem radost a ukázat jim krásná místa, kam se třeba nemohou dostat.“

Lukáš Gallo je samouk. „Učil jsem se to sám buď z Youtube, nebo časopisů,“ vysvětluje. Rád by se focení věnoval i profesionálně v tisku. „Do dvou let bych chtěl pověsit svou současnou práci na hřebík,“ říká živnostník.

Lukáši Gallovi se daří vyhrávat fotografická klání. Jeho fotografie blesku na rybníku Dehtář vyhrála první místo v soutěži meteoserveru In-počasí. „Konkurence byla velká, byl jsem překvapený,“ uznává fotograf. Myslí si, že porota ocenila také nebezpečí, které kvůli snímku podstoupil. „Náhoda to byla, ale vytipoval jsem si místo podle radaru,“ líčí 33letý fotograf, jak to, že blesk uhodil jen 400 m od něj. „Měl jsem strach,“ přiznává Lukáš Gallo a vypráví: „Byla to šílená rána, klepal jsem se.“ Vyhrává i facebookové soutěže, jeho fotky mají velký ohlas na sociáních sítích.