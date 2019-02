Prachaticko /FOTOGALERIE/ – Šestice našich okresních zástupců zdárně zakončila sezonu ve fotbalové I.B třídě.

Kolo před koncem sezony bylo jisté, že nikdo z naší šestice týmů nesestoupí do okresního přeboru a na druhé straně ani nepostoupí do I.A třídy. Pro další soutěžní ročních bude sestava z Prachaticka posílena o další dvě místa.

Strunkovice – Bělčice 5:4 (2:1). Poslední utkání sezony byla střelecká show pro diváky. Obrany tentokrát moc pevné nebyly ani na jedné straně, a tak padal gól za gólem. Skóre otevřeli hned v úvodu utkání hosté. Neutekla však ani čtvrthodinka hry a Klein srovnal přesným zásahem z pokutového kopu. O několik minut později dostal do vedení domácí celek Kureš. Po změně stran pokračovali domácí ve střelbě a po deseti minutách přidal Šabršula třetí branku Blaníku. Když dal po hodině hry Kureš na 4:1, zdálo se být rozhodnuto. Domácí si však vybrali odpočinkovou desetiminutovku a soupeř dokázal třemi brankami vyrovnat na 4:4. Poslední brankové slovo pak měl deset minut před koncem utkání Wimberský a zajistil domácím tři body. „Diváci byli jak u vytržení, dlouho nic podobného neviděli a litovali, že soutěž končí. Zato domácí trenéři děkují, že už je konec – nyní čeká dovolená, čas na uzdravení hráčů a brzy do dalšího ročníku," komentoval utkání předseda domácího klubu Miroslav Mottl.

Poříčí – Lhenice 0:6 (0:3). V mistrovské derniéře se soupeřem již odsouzeným k sestupu se jednalo o jednoznačnou lhenickou fotbalovou záležitost. Hned v úvodu to ale byli domácí, co po nedorozumění gólmana Bošky a stopera Kopfa mohli jít do vedení. Příležitost nepřesným zakončením nevyužili. Poté již Lheničtí převzali režii hry, zcela ji ovládli a bylo jen otázkou času, kdy vsítí gól. Dobývání branky trvalo do 25. minuty. Do té doby domácí odolávali. Před tím si hosté vypracovali v herních akcích se zapojením i více hráčů z prolínajících se řad v rozestavení na hřišti brankové možnosti, ale bez gólového efektu. Až ve 25. min. zamířil přesně Pořádek zpoza šestnáctky a poslal Lhenické do vedení (0:1). Hned po obdrženém gólu domácí sice ohrozili Boškovu branku, aby však nadále hostující tým pokračoval v ofenzivě a ještě ji stupňoval. Ve 27. min., po Mahákově sklepnutí, nastřelil Pořádek tyč, hned nato ve výhodné pozici pálil Mahák jen do bránícího hráče, pak prověřil pozornost gólmana Balouna Beran a ve 38. min. Ilievovo vybídnutí k úniku nedotáhl J. Prenner, co se „zalekl" gólové loženky. Až v samém závěru poločasu Lheničtí navýšili své vedení. Opět Iliev poslal do brejku tentokráte Pořádka, který odraženou střelou od tyče vsítil druhý gól (0:2) a ve 44. min. Mahák zužitkoval zpětnou nahrávku J. Prennera dalším střeleckým odrazem od tyče ve třetí branku (0:3). V samém počátku poločasu druhého byl po Surově nabídce v další gólové možnosti J. Prenner, leč uchvátal ji. Ve 47. min. P. Prenner uvolnil Ilieva, co centrovaným míčem našel Tůmu, jenž až nadvakrát dorážkou překonal Balouna (0:4). 50. minuta přinesla další kombinační akci, tentokráte i s přesnou Mrkvičkovou gólovou koncovkou – (0:5). Poté, po rohovém kopu, se gólové trefy mohli dočkat Poříčští, gólman Boška byl ale proti. Následovaly dva slibné výlety lhenického stopera Kopfa, nepřesnými zakončeními nejprve Berana a poté i J. Prennera zůstaly nevyužity. V 79. min. mohli domácí alespoň upravit obdrženého gólově čistého „bůra" na svém kontě, ale jasnou jejich tutovku zmařil skvělým zákrokem střídající gólman Trnka. Naopak v 80. min. získal balón Iliev, aby sólo od vlastní šestnáctky proměnil v šestý gól (0:6) a ukončil jím lhenické gólové hody. A tým lhenického SK se tak s mistrovskou sezonou rozloučil nejpřesvědčivějším vítězstvím v ní.

Vlachovo Březí – Lažiště B 4:0 (1:0). Pohodový závěr sezony. Domácí měli po celé utkání více ze hry a potvrdili si své výborné třetí místo v tabulce jako nejúspěšnější tým z Prachaticka. Před utkáním vedení domácího oddílu ocenilo spolu s předsedou OFS V. Klímou žákovský tým, který s převahou vyhrál okresní přebor a postoupil do I.A třídy. V utkání samotném dal dvě branky domácích Kravčenko, po jedné přidali Hojdekr a Hubáček.

Kestřany – Stachy 3:1 (1:0). Ve Stachách jsou určitě rádi, že je po sezoně. Jejich jarní propad tabulkou byl hodně velký a až výhra před týdnem nad Strunkovicemi znamenala definitivní záchranu. V Kestřanech se již dohrávalo jen z povinnosti a branku Stach vstřelil Voldřich.

Pro příští sezonu bude mít tedy Prachaticko v I.B třídě hned osm týmů. K současné šestici se přidají Netolice, které sestoupily z I.A třídy, a Vacov B, který naopak postoupil z okresního přeboru. Dá se předpokládat, že Netolice a Lhenice budou hrát skupinu A s převahou týmů z Českobudějovicka. Zbylých šest celků (Čkyně, Vacov B, Vlachovo Březí, Strunkovice, Stachy a Lažiště B) bude ve skupině B. Vše však ještě mohou změnit posuny v českých soutěžích, na které by mohly navazovat i postupy v rámci kraje a okresů. O nasazení do jednotlivých skupin tedy bude patrně jasno až po tomto víkendu.